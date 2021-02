Wirtschaftsleistung in Eurozone schrumpft Ende 2020

(Reuters) Die Wirtschaft der Eurozone ist inmitten der zweiten Coronawelle Ende 2020 wieder ins Trudeln geraten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich im Zeitraum von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 0,7%, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag auf Basis einer vorläufigen Schätzung mitteilte.

Experten hatten einen Einbruch um 1,0% erwartet, nachdem sich die Konjunktur im Sommer von den schweren Folgen der ersten Coronawelle erholt hatte und um 12,4% gewachsen war. Im Gesamtjahr 2020 schrumpfte die Wirtschaft im Euroraum laut Eurostat-Schätzung um 6,8%. Damit fiel der Konjunktureinbruch heftiger aus als in den USA, wo die Wirtschaft um 3,5% schrumpfte. Die deutsche Wirtschaft hielt sich im vierten Quartal 2020 mit einem Plus beim BIP von 0,1% noch in der Wachstumszone. Auch Spaniens Bruttoinlandsprodukt legte zu – und zwar um 0,4%. Frankreichs Wirtschaftleistung schrumpfte hingegen um 1,3%. In Italien waren es sogar minus 2,0%.