Wirtschaftspolitik nach Coronakrise

Kaum war nach der grossen Finanzkrise 2008/09 das Schlimmste überstanden, begannen die Bemühungen, das Finanzsystem stabiler auszu­gestalten. In einem jahrelangen Prozess gelang es besonders, ein Regime für Grossbanken umzusetzen, das sich mit der offensichtlichsten Baustelle befasst, die die Krise offengelegt hatte: dem Too-big-to-fail-Problem. Ohne Zweifel ist wegen dieser substanziellen Anpassungen das Bankensystem heute wesentlich stabiler aufgestellt als 2008. Trotz aller Unsicherheiten und Instabilitäten, die die laufende Coronakrise geschaffen hat – das Finanzsystem war (zumindest bis heute) nicht existenzbedrohend davon betroffen. Vor allem die dickeren Kapitalpolster tragen dazu bei, dass auch drohende grössere Verluste in den Kreditbüchern der Banken den Regulatoren bisher kaum schlaflose Nächte bereiten. Man stelle sich nur einmal vor, die globalen Grossbanken wären mit der extrem dünnen Eigenkapitaldecke von 2008 in die gegenwärtige Krise gegangen.

Zum Autor Aymo Brunetti ist Professor am Departement ­Volkswirtschaftslehre der Universität Bern. Infobox öffnen

Die guten Nachrichten von der Impffront lassen doch hoffen, dass das Schlimmste in der grossen Pandemie in einigen Monaten überstanden sein dürfte. Relativ bald dürfte deshalb die Diskussion starten, welche Anpassungen nach dieser zweiten globalen Jahrhundertkrise binnen kurzer Zeit nötig sind, um einen ähnlichen Schock künftig meistern zu können.

Schuldenbremse ist flexibel genug

Bei der Frage nach der Wirtschaftspolitik nach der Coronakrise drängt sich natürlich die Analogie zum Nachgang der grossen Finanzkrise auf. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Die Finanzkrise hatte eine massive Fehlentwicklung in einem wichtigen Teil der Wirtschaft, dem Finanzsektor, offenbart; es war also klar, wo wirtschaftspolitische Reformen ansetzen mussten. Das ist diesmal anders. Die Coronakrise lässt sich nicht mit problematischen Entwicklungen in Teilen der Wirtschaft erklären, sondern wurde durch einen wirklich exogenen Schock ausgelöst. Wenn wir über Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik nachdenken, geht es also nicht darum, die Ursache des Problems anzugehen.

Weil keine grundsätzlichen wirtschaftlichen Fehl­entwicklungen vorliegen, gibt es keinen Grund, wichtige Bereiche der erfolgreichen Schweizer Wirtschaftspolitik anzupassen. Kontroversere Diskussionen gab es eigentlich bisher in nur einem Kernbereich der Wirtschaftspolitik, nämlich der Finanzpolitik und hier besonders betreffend die zentrale Institution der Schuldenbremse. Angesichts der milliardenschweren zusätzlichen Staatsausgaben und des damit verbundenen Schuldenaufbaus wird nämlich da und dort argumentiert, dass in dieser so aussergewöhnlichen Situation die Schuldenbremse gelockert werden sollte. Das grundsätzliche Problem solcher Ideen ist, dass man damit einen der unbestrittenen Erfolgsgaranten der jüngeren Schweizer Wirtschaftspolitik in Frage stellt.

Die aktuelle Kritik betrifft vor allem die Vorgabe, dass eine ausserordentliche Neu­verschuldung gemäss der Schul­denbremse binnen sechs Jahren ­abgebaut werden muss; das wäre angesichts des absehbaren Schuldenaufbaus im zweistelligen Milliardenbereich in der Tat eine steile Vorgabe. Dabei wird aber verkannt, dass die Schuldenbremse für diesen Fall spezifische Vorkehrungen vorgesehen hat. Ein Parlamentsbeschluss reicht, um innerhalb der Vorgaben der Schuldenbremse einen deutlich längeren Abbaupfad vorzusehen. Angesichts dieser Flexibilität der ­Finanzpolitik und des sehr niedrigen Niveaus der Schweizer Staatsverschuldung sind auch allfällige ­zusätzliche krisenbedingte Ausgaben problemlos im vorgesehenen institutionellen Rahmen möglich.

In zwei Bereichen zeigt die Co­ronakrise aber klar auf, dass die Widerstandsfähigkeit gegenüber derartigen Schocks gestärkt werden könnte: bei der Liquiditätsausstattung und in der Versorgungs­sicherheit von Unternehmen. In beiden Fällen spielt die Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik eine gewisse Rolle, doch sind es in erster Linie die Unternehmen selbst, bei denen Anpassungen notwendig sein dürften.

Der Lockdown als Reaktion auf die rasche Ausbreitung der Pandemie hatte bei vielen Unternehmen zu einem plötzlichen Einbruch der Einnahmen geführt, was bei weitgehend gleichbleibenden Kapitalkosten rasch die Liquidität austrocknen liess. Ohne die massiven und sehr raschen Massnahmen zur Liquiditätsstützung hätte in der Schweiz wohl schon zu Beginn des Lockdown eine Welle von Konkursen an sich solventer Gesellschaften gedroht. Nach dem Coronaschock ist jetzt allerdings klar, dass ein solcher Lockdown grundsätzlich möglich ist, und die Unternehmen müssen sich darauf vorbereiten, in Zukunft mit einem solchen Ereignis umgehen zu können. Das wird zum normalen Ri­sikomanagement gehören, so wie sich Unternehmen auch gegen andere bekannte Risiken absichern müssen.

Die entsprechenden Anpassungen dürften zu einer gewissen Abkehr von bisherigen betriebswirtschaftlichen Praktiken wie der Just-in-Time-Produktion und der Minimierung der Lagerhaltung führen. Solche Massnahmen zur Liquiditätssicherung für allfällige zukünftige Pandemien sind keine Staatsaufgabe, gehören also nicht direkt zur Wirtschaftspolitik; das ist Sache der ­Unternehmen. Eine wirtschaftspolitische Aufgabe ist es allerdings, schon vor der nächsten derartigen Krise unmissverständlich zu erklären, dass bei einem Lockdown, der durch eine künftige Pandemie ausgelöst werden sollte, der Staat nicht mehr flächendeckend mit Liquiditätshilfen einspringen wird. Damit die Unternehmen wirklich einen Anreiz haben, dieses Risiko in Zukunft in ihre Liquiditätsplanung einzubeziehen, muss das klar sein. Die staatliche Unterstützung bei Lockdowns würde sich demgemäss in Zukunft auf die – auch in der laufenden Krise substanziellen und zentralen – arbeitsmarkt­lichen Instrumente wie Arbeitslosenunterstützung oder Kurzarbeitsentschädigung beschränken.

Versorgungssicherheit stärken

Die Auswirkungen der Pandemie haben ein weiteres Mal vor Auge geführt, wie stark verflochten internationale Wertschöpfungsketten sind. Vor allem zu Beginn der Lockdowns war die Sorge gross, dass die Versorgung von Bevölkerung und Unternehmen mit gewissen wichtigen Gütern gefährdet sein könnte. Auch längerfristig wird man nach dieser Erfahrung nicht mehr automatisch ­davon ausgehen können, dass die Versorgungssicherheit allumfassend und immer gewährleistet ist. Für ­Unternehmen bedeutet dies, dass sie bei wichtigen ­Rohstoffen grössere Lager halten und/oder die Bezugsquellen dafür diversifizieren. Auch das ist in erster Linie eine privatwirtschaftliche Aufgabe.

Was die Wirtschaftspolitik betrifft, so sollte nach der Krise einerseits sicher die Pflichtlagerhaltung genauer angesehen werden. Noch wichtiger scheint allerdings andererseits, dass die internationale Offenheit der Schweizer Wirtschaft gesichert und weiter ausgebaut wird, idealerweise über multilaterale, in vielen Fällen aber pragmatisch über bilaterale Handelsabkommen. Wobei mit Blick auf die Versorgungssicherheit hier – ­anders als üblicherweise bei Handelsabkommen – die Sicherung der Bezugsquellen für Importe (und nicht der Marktzugang für Exporte) im Vordergrund steht. Da die Versorgungssicherheit in einem kleinen offenen Land nie und nimmer durch Selbstversorgung gewährleistet werden kann, ist ein möglichst offenes, geografisch ­diversifiziertes Aussenhandelsregime die beste Vorkehrung für die Versorgungssicherheit in Krisenzeiten.

Insgesamt bleibt die Schlussfolgerung, dass die Aufarbeitung der Coronakrise in den Kernbereichen der Wirtschaftspolitik kaum einen grösseren Anpassungsbedarf zutage fördern dürfte.