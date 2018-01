Wisekey gibt vorläufige Umsatzzahlen bekannt

(AWP) Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey (WIHN 6.26 2.96%) erwartet aufgrund von vorläufigen Zahlen einen Pro-Forma-Umsatz von 54,3 Mio. $ für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017. Dies entspricht mehr oder weniger einer Verfünffachung gegenüber dem Wert von 2016, wobei ein Grossteil des Anstiegs der Übernahme von Quovadis im vergangenen April zu verdanken ist. Umsatztreiber seien ausserdem Halbleiterprodukte von Wisekey gewesen, die gegen Hardwarefehler wie Meltdown und Spectre immun sind, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.

Der prognostizierte Umsatz kommt leicht unter der entsprechenden Guidance des Unternehmens zu liegen. Die an der SIX kotierte Gesellschaft hatte im vergangenen November noch mit einem Wert von 56 Mio. $ gerechnet. Im Jahr zuvor wurde noch ein Erlös von 11,6 Mio. $ erwirtschaftet.

Wisekey wird im Zusammenhang mit einem für das erste Halbjahr 2018 geplanten ADR-Programm an der Nasdaq den Buchhaltungstandard Topic 606 einführen. Damit soll vor allem die Vergleichbarkeit der Finanzzahlen erleichtert werden. Unter Topic 606 liegt der Umsatz lediglich noch bei 43 Mio. $ (+261%), wie es in der Mitteilung heisst.

Laut den Angaben konnte Wisekey ausserdem den Kundenstamm «deutlich» ausbauen. Man betreue in allen Regionen nun über 3’500 Kunden, was gegenüber dem Vorjahr einer Verdoppelung entspreche. Die verbesserte operative Performance habe ausserdem zu einem erhöhten Bargeld-Bestand geführt. Dieser belaufe sich per 31. Dezember 2017 neu auf 12 Mio. $ – ein Anstieg von 6,8 Mio. $ gegenüber dem Vorjahreswert.

