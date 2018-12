Wisekey rechnet mit Rekordumsatz

(AWP) Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey (WIHN 2.7 4.25%) rechnet für das zu Ende gehende Geschäftsjahr mit deutlich mehr Umsatz. Angesichts einer starken Nachfrage rechne er erneut mit einem Rekordumsatz, schreibt CEO Carlos Moreira in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Aktionäre.

Der Umsatz dürfte 2018 voraussichtlich um 23% auf rund 53 Mio. $ ansteigen. Dabei enthalte die Guidance nicht die erwarteten Erträge für 5 bis 7 Mio. aus einem Secure Token Offering (STO) von WISeCoin und WISePhone Block. Diese seien auf das erste Quartal 2019 verschoben worden, aufgrund des verzögerten Erhalts des benötigten «Non Action Letter» von der Finma.

Der starke Umsatzanstieg basiere auch auf den Bemühungen, den «geografischen Fussabdruck» auszuweiten, so Moreira weiter. Wisekey bediene derzeit 3’500 Kunden. Rund 60% der Erträge kämen von solchen aus Europa und 35% von solchen aus den USA.

Man sei ausserdem dabei, den bereits angekündigten Verkauf des SSL- und PKI-Geschäft von Quovadis an Digicert abzuschliessen. Nach wie vor wird mit einem Abschluss der Transaktion bis zum Ende des Jahres gerechnet.

Mit Blick in die Zukunft schreibt der Unternehmensgründer zudem, dass der Ausblick für 2019 und darüber hinaus «stark» bleibe. Moreira verweist dabei unter anderem auf neue Regionen, die über Partnerschaften erschlossen werden (Indien, China, Saudi-Arabien) sowie verschiedene neue Produkte und Initiativen.

Wisekey bestätigt indes auch die früher bereits kommunizierten Pläne, über ein ADR-Programm an der Nasdaq gelistet zu werden. Dies wird nun für das erste Quartal 2019 in Aussicht gestellt. Man erhoffe sich damit unter anderem, die Aktionärsbasis zu verbreitern, das Profil von Wisekey unter US-Investoren bekannter zu machen und so die Expansion zu beschleunigen.

