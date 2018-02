Wisekey rechnet mit starkem Wachstum

(AWP) Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey (WIHN 5.2 4%) erwartet aufgrund von vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 43,5 Mio. $ für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017. Dies entspricht einer Vervierfachung gegenüber dem Wert von 2016. Zu berücksichtigen sei, dass Wisekey den Buchhaltungstandard «Topic 606» unter US GAAP eingeführt habe. Dies soll die Vergleichbarkeit der Finanzzahlen erleichtern.

Wie die Gesellschaft am Freitag mitteilt, kletterten die Verkäufe im letzten Jahresviertel 2017 um 49% auf 11,4 Mio. $. Dem Unternehmen standen per Ende des Berichtsjahres Barmittel in Höhe von 12,2 Mio. $ zur Verfügung, das sind 7 Mio. mehr als am 31. Dezember 2016. Wisekey will die geprüften Ergebnisse in der Woche vom 16. April 2018 bekannt geben.

Zudem gibt Wisekey erste Indikationen für 2018 bekannt: Die Umsatzprognose beläuft sich auf «rund» 60 Mio. $; im ersten Quartal 2018 werden rund 14 Mio. erwartet.