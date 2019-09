Wisekey schreibt schwarze Zahlen

(AWP) Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey (WIHN 2.86 2.14%) hat im ersten Halbjahr dank des Verkaufs eines Geschäftsbereichs einen hohen Gewinn erzielt. Unter dem Strich blieben 21,8 Mio. $, nachdem im Vorjahr noch ein Fehlbetrag von 10,7 Mio. resultiert hatte.

Der Hauptgrund für den Gewinn sei allerdings der Verkauf des Geschäfts mit Sicherheitszertifikaten für Internetseiten und Apps (Quo Vadis SSL/TLS und PKI) gewesen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Dieser Verkauf, der im Januar angekündigt wurde, habe 31,1 Mio. in die Kassen gespült.

Der Umsatz verringerte sich hingegen – auch wegen des Verkaufs – auf 12,5 von 16,6 Mio. $, und der Betriebsverlust kam bei deutlich höheren 7,9 Mio. statt 4,6 Mio. zu liegen, wie es weiter hiess.

Deutlich besser präsentiert sich – dank des Verkaufs – auch die finanzielle Lage. Per Mitte Jahr verfügte die Gesellschaft über Barmittel in der Höhe von 23,2 Mio. , nachdem es am Jahresende 2018 nur 9,8 Mio. waren.

Die komplette Historie zu Wisekey finden Sie hier. »