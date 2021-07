Wisekey steigert Umsatz im ersten Halbjahr

(AWP) Das Cybersecurity- und IoT-Unternehmen Wisekey (WIHN 1.34 +1.91%) hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahressemester um 24% gesteigert. Der ungeprüfte Umsatz betrage 9,9 Mio. $, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

Im vergangenen Jahr sei der Umsatz noch bei 8 Mio. gelegen, heisst es in der Mitteilung weiter. Man sei stärker denn je aus dieser Pandemie hervorgegangen, wird Wisekey-Chef Carlos Moreira in dem Communiqué zitiert. Die Cash-Position habe sich ebenfalls deutlich verbessert. Per 30. Juni hätten die liquiden Mittel 27,9 Mio. $ betragen gegenüber 17,4 Mio. vor einem Jahr und 21,8 Mio. per 31. Dezember 2020.

Aktuell würden sich die Barreserven des Unternehmens auf 35,9 Mio. $ belaufen. Diese verbesserte Finanzlage ermögliche es Wisekey, Investitionen in das weitere Wachstum, die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Internets der Dinge zu tätigen, heisst es.

Die allgemeinen Kosten im Betrieb habe man gesenkt und gleichzeitig «signifikante» Investitionen in Forschung und Entwicklung und neues Microchip-Design getätigt, heisst es in dem Communiqué weiter.

8,2 Mio USD in Tochter investiert

Im ersten Halbjahr habe Wisekey zudem weitere 4,7 Mio. Barmittel in seine Tochtergesellschaft Arago gesteckt. Insgesamt seien somit 8,2 Mio. in den Betrieb von Arago geflossen.

Dort habe man «dringende und entschlossene Massnahmen» zur Reduktion der Betriebskosten ergriffen und gleichzeitig in neues Personal investiert.