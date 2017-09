Wisekey verringert Verlust deutlich

(AWP) Das Cybersicherheits-Unternehmen Wisekey (WIHN 4.11 5.66%) kann für das erste Halbjahr 2017, wie bereits angekündigt, einen Umsatzsprung verzeichnet und hat den Verlust im Vorjahresvergleich klar reduziert. Unter dem Strich resultierte noch ein Reinverlust von 6,2 Mio. $, gegenüber 33,2 Mio. $ im Jahr davor, wie Wisekey am Dienstag mitteilt. Im Februar stellte das Unternehmen in Aussicht, dieses Jahr die Gewinnschwelle erreichen zu können.

Insgesamt erzielte das Unternehmen mit Sitz in Zug einen Umsatz von 21,2 Mio. $ nach 1,3 Mio im Vorjahreszeitraum. Vor allem höhere Erträge aus dem IoT (Internet of Things)-Geschäft und den Halbleitern für die Auto-, Pharma- und Fintech-Industrie hätten zu dem Anstieg beigetragen – in diesen Geschäftsfeldern hätten die Verkäufe 15,0 Mio. $ betragen. Wisekey hatte bereits im Juli einen Halbjahres-Umsatz von «rund 20 Mio. $» angekündigt.

Der Betriebsverlust belief sich in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 1,7 Mio. $ (VJ 32,9 Mio.). Der Nettoverlust von 6,2 Mio. $ sei zum grossen Teil auf die Kosten der Übernahme der Unternehmen QuoVadis und Vault-IC zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung.

Die Liquidität belief sich per Mitte Jahr auf 6,2 Mio. $, was auf die verbesserte betriebliche Leistung zurückzuführen war, wie es heisst. Das den Aktionären zurechenbare Kapital habe sich auf 63,6 Mio. $ gegenüber dem Stand von Ende 2016 fast verdoppelt.

Für das Gesamtjahr 2017 zeigt sich Wisekey zuversichtlich: Insgesamt erwartet das Unternehmen einen Umsatz von «rund 50 Mio $».