Wo die Anlagechancen im Elektrofahrzeugmarkt liegen

Die Covid-19-Pandemie als Impulsgeber?

Covid-19 hat den Begriff der «Konnektivität» oder Verbundenheit neu definiert und den Trend hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität und niedrigeren Emissionen verstärkt. Während der weltweiten Ausgangssperren bekamen die Menschen einen Eindruck davon, wie ihre Städte mit weniger Fahrzeugen und weniger Luftverschmutzung aussehen könnten. Es wurde deutlich, welche Vorteile es mit sich bringt, wenn auf den Strassen und in den Städten weniger Fahrzeuge unterwegs sind.

Ein weiterer Faktor, der die Entwicklung von Elektrofahrzeugen vorantreibt, ist der ungebrochene Trend hin zu strengeren Emissionsvorschriften. In Europa wird ungeachtet der Pandemie ein ehrgeiziger Plan zur Senkung der CO2-Emissionen umgesetzt; China ergreift konsequente Massnahmen und auch Korea hat kürzlich einen entschiedenen Plan zur Elektrifizierung erstellt. Kalifornien hat ebenfalls einen Plan zur Senkung der mit Nutzfahrzeugen einhergehenden Emissionen vorgelegt (CARB), und andere US-Staaten werden auf diesen Zug aufspringen.

Welche Bereiche versprechen gutes Wachstumspotenzial?

Die bahnbrechenden Umwälzungen im Bereich Elektrifizierung und Verkehr haben gerade erst begonnen. In Europa beläuft sich der Marktanteil von Elektro- und Hybridfahrzeugen (und Batterien) auf fünf bis zehn Prozent. Eine strengere Regulierung wird das Wachstum in diesem Segment vorantreiben.

Betrachtet man den gegenwärtigen Trend hin zur Deglobalisierung und dessen Auswirkungen auf die Mobilität, zeigt sich, dass auf dem Markt für Elektrofahrzeuge ungemindert in Forschung und Entwicklung investiert wird. Und das, obwohl das makroökonomische Umfeld und die Anlegerstimmung durch Handelskriege belastet werden. Das liegt daran, dass es bei der Elektrifizierung selbst keine Anzeichen für eine Verlangsamung gibt. Wir beobachten keinerlei Marktverwerfungen, sondern eine Beschleunigung des Trends durch neue Vorschriften und den Wettbewerb zur Verringerung der Emissionen.

5G-Smartphones setzen sich in China rasch durch. Der 5G-Zyklus ist ein entscheidender Schubfaktor für Mobilitätsinnovationen, da der Zyklus während der nächsten zehn Jahre ein starkes Wachstum und Veränderungen fördert. IT-Dienstleister liefern die Echtzeit-Analyse-, Automatisierungs- und Nachrichtenübermittlungsverfahren, die von Unternehmen benötigt werden, um eine immer mobilere Weltwirtschaft zu steuern.

Schliesslich entwickelt sich auch die innovative Mobilität weiter. Der Schwerpunkt verlagert sich vom autonomen Fahren hin zu adaptiven Fahrsystemen (vor dem vollständigen Umstieg auf das autonome Fahren) und auf die Umsetzung neuer Sicherheitssysteme. Vor uns liegen enorme Investmentmöglichkeiten. So ist zum Beispiel der Bereich Semiconductor-Software interessant. Diese Technologie bildet den Kern der digitalen Transformation, mit der die Mobilität von der analogen oder physischen Welt in die digitale Welt überführt werden wird.

Werden Batterien für Elektrofahrzeuge bald günstiger sein als herkömmliche Batterien?

Elektrofahrzeuge sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Die Entwicklung einer geeigneten Batterietechnologie ist dementsprechend in den Fokus gerückt. So hat die Branche eine Menge Anstrengungen unternommen, um vorhandene Technologien zu optimieren und neue Technologien zu entwickeln. Dazu gehören beispielsweise Feststoffbatterien, die potenziell sicherer und zuverlässiger sind als die derzeitigen Fahrzeugbatterien. Für Anleger gibt es inzwischen zahlreiche Gründe, Batterietechnologien als Investment in Betracht zu ziehen.

Die Kosten von Batterien für Elektrofahrzeuge belaufen sich derzeit auf rund 150 US-Dollar pro Kilowattstunde. Um gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor konkurrenzfähig zu sein, müssen diese Kosten etwa bei 100 US-Dollar pro Kilowattstunde liegen. Im Durchschnitt gehen die Batteriepreise jährlich um rund zehn Prozent zurück. Folglich kann man davon ausgehen, dass Batterien (ohne Subventionen) bis 2023/2025 wettbewerbsfähig sein werden. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Verbesserungen vorgenommen werden, sodass Batterien für Elektrofahrzeuge letztendlich günstiger sein werden als Batterien für herkömmliche Fahrzeuge.

Welche Hauptfaktoren waren für die gute Wertentwicklung des Fonds in verantwortlich, und wie ist die Strategie aktuell positioniert?

Die Performance wurde durch zwei Faktoren bestimmt: Zum einen durch das strukturelle Wachstum des Anlagethemas Mobilitätsinnovationen, für das sich die COVID-19-Pandemie sogar als Beschleunigungsfaktor erwies, und zum anderen durch die Möglichkeiten der Fondsmanager, weltweit zu investieren und in einem von stetigem Wandel geprägten Umfeld laufend neue Anlagethemen zu entdecken.

Die Strategie ist gut aufgestellt, da sie weltweit in den vier C.A.S.E.-Segmenten (Konnektivität, autonome Fahrzeuge, Sharing-Economy und Elektrifizierung) investieren kann. Das Anlageuniversum vergrössert sich ständig: Von 175 Aktien im Januar 2018, als die Strategie erstmals aufgelegt wurde, auf über 300 Aktien, die einen wesentlichen Bezug zu den Anlagethemen haben.

