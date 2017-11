Wo die besten Investoren Chancen sehen

Aufgenommen von: Copyright by World Economic Forum. swiss-image.ch/Photo by Sebastian Derungs.Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

DAVOS/SWITZERLAND, 27JAN10 - George Soros, Chairman, Soros Fund Management, USA, captured during the session 'Rebuilding Economics' of the Annual Meeting 2010 of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 27, 2010 at the Congress Centre.

Warren Buffett wurde als zweites Kind des Brokers und späteren Kongressabgeordneten Howard Buffett und dessen Frau Leila (geb. Stahl) in Omaha geboren. Er war von 1952 bis zu ihrem Tode am 29. Juli 2004 mit Susan Buffett (geb. Thompson) verheiratet. Aus der Ehe sind die drei Kinder Howard, Susan und

Warren Edward Buffett (* 30. August 1930 in Omaha, Nebraska) ist ein US-amerikanischer Großinvestor, Unternehmer und Mäzen. Nahezu sein gesamtes Vermögen ist in dem von ihm aufgebauten und geleiteten Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway angelegt, dessen größter Aktionär er selbst ist. Im August 2015 hielt er immer noch knapp 19 % der Gesellschaftsanteile, obwohl er seit 2006 kontinuierlich Aktien für Spenden verkauft. Er ist Dollarmilliardär. Die Aktie seines Unternehmens ist die teuerste an der Börse zu kaufende Aktie der Welt. ...

Warren Buffett speaking to a group of students from the University of Kansas School of Business

Carl Icahn Portrait Painting Collage By Danor Shtruzman Using Old Bookpapers, Permanent Marker, Acrylic, Graphite - Size (18) x (11) CM , (7) x (4.5) IN

Carl Celian Icahn (* 16. Februar 1936 in Far Rockaway, Queens, New York City) ist ein US-amerikanischer Milliardär und Großinvestor.

Am 22. Dezember 2016 ernannte Donald Trump Icahn zum Sonderberater des Präsidenten für die Regulierungsreform („Special Advisor to the President on Regulatory Reform“). Am 18. August 2017 trat Icahn von diesem Posten zurück. ...

Leben

Icahn wuchs in einer jüdischen Familie als Sohn einer Lehrerin und eines Lehrers in Far Rockaway auf. Nach der High School studierte Icahn Philosophie an der Princeton-Universität. Nach Erlangen des Abschlusses in Philosophie (1957) studierte er auf den Wunsch seiner Mutter hin Medizin an der New York University. Er stellte jedoch bald fest, dass er für das Studium nicht die nötige Begeisterung aufbrachte, deshalb brach er es ab. Stattdessen ging er zwei Jahre später zur Armee. Kurz nachdem er nach New York zurückgekehrt war, begann er eine Karriere an der

