Wo die Bullen Hoffnung schöpfen

Seit Monaten verliert die Weltwirtschaft an Tempo. Das bestätigt das Gros der Konjunkturdaten Woche für Woche. Sei es die Industrieproduktion in Deutschland oder in China, die koreanischen Exporte oder das Konsumentenvertrauen in den USA, sie alle zeigen in die gleiche Richtung – nach unten.

In der Flut der Negativmeldungen geht unter, dass in gewissen Bereichen eine Stabilisierung, ja sogar eine Erholung stattfindet. «Finanz und Wirtschaft» hat sich auf die Suche nach solchen positiven Entwicklungen gemacht und stellt sie in fünf Grafiken vor.