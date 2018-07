Wo die Musik spielt

Wie wettbewerbsfähig sind Städte? Das ermittelt seit fünf Jahren Jones Lang LaSalle (JLL), ein Dienstleister und Berater im Immobilienbereich. Der aktuelle City Momentum Index kalkuliert anhand von 46 Variablen einerseits die Städte mit dem grössten Short-Term-Momentum, der ausgeprägtesten kurzfristigen Dynamik. Davon sind hier die Top Ten dargestellt, allesamt in Asien. Zudem sind die 30 Städte (von 131) aufgeführt, denen JLL die besten Fähigkeiten zubilligt, Schwung auch auf längere Dauer zu wahren. Das hängt davon ab, wie flexibel sich Städte dem technologischen Wandel anpassen, ob sie in der Lage sind, ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen, in dem entsprechende Spezialisten für ihre Bedürfnisse attraktive Netzwerke vorfinden. Die führenden Standorte sind San Francisco und das benachbarte Silicon Valley, vor New York, London und Boston. Auf Rang 30 liegt Zürich – bloss oder immerhin (dank der ETH)? Jedenfalls besteht Verbesserungspotenzial. In diese Spitzengruppe schaffen es keine Städte aus Lateinamerika und Afrika, im Raum Asien-Pazifik nur solche aus etablierten Volkswirtschaften. Das Bild im Kurzfrist-Ranking ist umgekehrt, dort dominieren Indien, China und Südostasien. Interessant: In dieser Auflistung rangiert Singapur auf Platz 26, Seattle findet sich auf Platz 29 – zwei Städte, denen sowohl lang- wie kurzfristig Boom-Eigenschaften zugetraut werden.