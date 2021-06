Wo es im Asset Management bei den Grossbanken harzt

Allen Unkenrufen zum Trotz: Asset Management (AM) hat sich in den vergangenen Jahren erstaunlich resilient gezeigt. Das Volumen der global institutionell verwalteten Vermögen hat sich seit der Finanzkrise 2008/09 mehr als verdoppelt.

Das positive Marktumfeld hat freilich vieles überdeckt. Für Wachstum sorgte nicht in erster Linie Neugeld. «In der Vergangenheit kam je nach Jahr die Hälfte bis zwei Drittel des Wachstums durch die Performance an den Märkten zustande», sagt Matthias Memminger, Leiter Praxisgruppe Emea Asset Management bei der Unternehmensberatung Bain & Co. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an