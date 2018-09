Wo es nach Kaffee duftet

Brasilien und Vietnam sind die beiden grössten Länder, in denen Kaffeebohnen wachsen; sie sind auch führend im ­Export von Kaffee (Kaffee 131.705 0.04%). Dahinter allerdings ist die Rangliste der Exportnationen nicht deckungsgleich mit derjenigen der Pflanzer. Auf Platz drei folgt nämlich bereits Deutschland, mit einem Marktwert von 2,6 Mrd. $ (2017) – obwohl weder dort noch anderswo in Europa Kaffeestauden gedeihen (von Gran Canaria abgesehen). Die dargestellten Werte beziehen sich denn auch auf allen Kaffee, inklusive verarbeiteter, sprich gerösteter Bohnen. Die Schweiz gehört in diesem Geschäft auch zu den Grossen, gleich hinter dem traditionellen Anbaugebiet Kolumbien, auf Platz fünf mit 2,2 Mrd. $. Die starke Marktstellung europäischer Staaten, auch etwa Italiens, Frankreichs und Belgiens, ist ein Beleg dafür, dass es in manchen produzierenden Ländern an Kapazitäten zur Veredelung fehlt. Diese Prozesse erfordern eine verlässliche Versorgung mit Wasser und Strom. Somit verpassen viele kaffeeanbauende Länder Wertschöpfung – zum Beispiel Äthiopien oder Uganda, nach der Erntemenge weltweite Nummer fünf bzw. acht. Sie erwirtschaften mit dem Export der Rohware weniger Ertrag als die europäischen Abnehmerländer nachher mit der Ausfuhr verarbeiteter Bohnen. Kommt dazu, dass deutsche oder schweizerische Kaffeeröster umringt von zahlungskräftigen Verbrauchermärkten operieren.