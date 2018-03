Wo «Expats» am meisten verdienen

Wer von seinem Arbeitgeber ins Ausland entsandt wird, braucht es in der Regel in keiner Hinsicht zu bereuen, auch finanziell nicht. Nach einer Erhebung des Bankhauses HSBC (5 706.2 0.99%) (unter knapp 28 000 sogenannten Expats aus 159 Ländern) schon gar nicht, wer für eine Weile in Indiens gigantische Wirtschaftsmetropole Mumbai versetzt wird: Im Mittel wird das per annum mit fast 220 000 $ vergütet. Die vielen in Mumbai tätigen Expats werden in der Regel mit einem «Relocation package» beglückt; zudem sind dort viele besonders hoch qualifizierte und erfahrene Kader aus dem Ausland tätig (etwa deutsche Ingenieure), was zur Erklärung beiträgt, wieso Expats in Mumbai insgesamt mehr als doppelt so gut gehalten sind wie im Durchschnitt der untersuchten 52 Städte weltweit. San Francisco rangiert weit vorne, nicht zuletzt dank der unmittelbaren Nähe zum Silicon Valley. Schanghai, Jakarta und Hongkong sind weitere asiatische, New York und Los Angeles weitere US-Wirtschaftszentren in den Top Ten. Zürich auf Rang drei und Genf auf Rang fünf stehen für ihre Bedeutung als Finanzplatz, Tech-Standort sowie, im Fall von Genf, als Drehscheibe des Rohwarenhandels. Übrigens liegt Berlin nur auf Rang 42 (mit 84 000 $) – nach Krieg und Teilung ist die Stadt zwar wieder Deutschlands Regierungssitz, doch die Rolle als nationale oder gar internationale Wirtschaftsmetropole hat sie endgültig verloren.