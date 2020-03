«Wo gehobelt wird, fallen Späne»

Die Coronakrise stellt den Alltag auf den Kopf. Auch denjenigen von Herbert Scheidt. Der Präsident der Bankiervereinigung und der Privatbank Vontobel hat in den vergangenen Tagen an vorderster Front am Garantieprogramm des Bundes mitgearbeitet, über das Unternehmen kurzfristig Kredite erhalten. Anstatt in seinem Büro trifft er «Finanz und Wirtschaft» zum Telefoninterview und erklärt, warum nicht alle KMU die Krise überleben und warum Gesunde wieder arbeiten sollen.

Seit Donnerstag können von Covid-19 betroffene KMU Notkredite beziehen. Kam es zum grossen Ansturm auf die Banken?

Es gab sehr viele Anfragen, über 20 000 Anträge sind bereits eingegangen. Die hohe Nachfrage hatten wir aber erwartet, die Banken waren deshalb gut vorbereitet.