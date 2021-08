Wo man die Dividendenkönige findet

Seit der Finanzkrise macht unter Anlageexperten ein Bonmot die Runde: Aktien für die Rendite, Anleihen für Kurssteigerungen. Denn da Bonds kaum noch Rendite abwerfen, erscheint ein laufender Cashflow aus einem Aktienportfolio umso interessanter. FuW hat anhand von Analystenschätzungen weltweit die Titel identifiziert, welche in Zukunft die höchsten Dividendenrenditen versprechen. Diese Valoren können mit ihren Ausschüttungen die meisten Anleihencoupons locker in den Schatten stellen.

Doch es gibt zwei grosse Unterschiede zwischen Dividendenaktien und Anleihen – die Dividende kann, anders als der Coupon, schwanken und die Aktie wird vom Unternehmen normalerweise nicht zurückbezahlt. Eine hohe Rendite an laufenden Gewinnausschüttungen kann daher trügen. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen die Dividende aufrechterhalten wird. Und was an hoher Dividende vom Aktionär eingesteckt wird, können Kursverluste wieder zunichte machen.

Enttäuschende Performance

So haben Aktien mit einer hohen Ausschüttung bezüglich der Gesamtperformance – einschliesslich reinvestierter Dividenden – keine Überperformance eingebracht (vgl. Grafik 1). Seit dem Beginn der Coronapandemie tut sich gar eine grosse Schere auf. Aus globaler Sicht, wie auch in Europa, wurden die Dividendenkönige von anderen Aktien überholt. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass die dividendenträchtigen Titel ihre Ausschüttungen kürzen mussten. Technologieaktien, die meist wenig an die Aktionäre ausschütten, gehörten dagegen zu den grossen Gewinnern.