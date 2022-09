Woher die Volatilität im Gasmarkt?

Der Gaspreis ist am Nymex-Futuresmarkt dieses Jahr bis zum letzten Freitag um 218,6% gestiegen. Das ist happig, verursacht Härtefälle in breiten Schichten der Bevölkerung und stellt ein existenzielles Problem für viele Unternehmen dar. Kein Wunder, wird diese Preisexplosion breit diskutiert.

Kein Thema ist der Rückgang des Gaspreises um 36,7% seit dem 29. August bis zum vergangenen Freitag. Das ist schon eher ein Preiskollaps als ein normaler Rückgang in einem funktionierenden Markt.

Der Gaspreis ist explodiert, weil Russland die Lieferungen aus machtpolitischen Gründen reduziert hat. So geht die Geschichte. Doch bereits vorher gab es auffällige Preisbewegungen in diesem Energieträger. Am Einsatz des machtpolitischen Hebels durch Russland hat sich in der ganzen Woche nichts geändert. Eher hat Moskau eine grössere Rute ins Schaufenster gestellt.