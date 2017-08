Wohneigentum in der Stadt wird zum Luxus

Seit 1925 quartalsweise per Stichprobe in 66 Schweizer Betrieben durchgeführte Beschäftigungsstatistik (vgl. Beschäftigte und Erwerbstätigenstatistik ).

Gearing

Gibt an, um wie viel mehr eine Anlage in Optionen , bezogen auf das eingesetzte Kapital, im Vergleich zu einer Anlage im Basiswert an Wert gewinnt. Je höher der Hebelfaktor, desto reagibler ist eine Option (vgl. Hebelwirkung von Derivaten ).