Mieten im Raum Zürich am teuersten

(AWP) Die Angebotsmieten für Wohnungen in der Schweiz sind im Juli gesunken. Dabei zeigte sich ein unterschiedliches Bild nach Regionen. Am teuersten waren Wohnungen weiterhin im Raum Zürich. Am unteren Rand der Statistik stand die Ostschweiz. Zumindest leicht günstiger wurden im Juli ausserdem die Preise für Wohneigentum.

Konkret sind die Angebotsmieten im vergangenen Monat um 0,8% günstiger geworden, wie der am Freitag publizierte Swiss Real Estate Offer Index zeigt. Der Index wird monatlich von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilienunternehmen IAZI erhoben.

Mit dem Rückgang kehrten die Angebotsmieten nach einem starken Preisanstieg im Vormonat zur Normalität zurück, heisst es in einer Mitteilung zur Publikation. Die Angebotsmieten befänden sich damit wieder auf dem Ausgangsniveau vom März 2018. Der Blick auf die vergangenen zwölf Monate zeigt mit einem Plus von 0,3% grundsätzlich eine Seitwärtsbewegung im Mietsektor.

2’190 Fr. für 100 Quadratmeter

Im Durchschnitt wurden im Juli 2’190 Fr. Monatsmiete für eine 100 Quadratmeter grosse Musterwohnung verlangt – etwa 20 Franken weniger als noch im Juni. Im Raum Zürich musste für eine entsprechende Wohnung allerdings mit 2’635 Fr. deutlich mehr bezahlt werden. In der Ostschweiz waren es dafür bloss 1’830 Fr.

Die Angebotspreise für Einfamilienhäuser sind in der Schweiz im Juli ebenfalls gesunken, jedoch nur leicht. So betrug das Minus 0,4% zum Vormonat. Im Jahresvergleich entspricht dies einem Abschlag von 274 Fr. Hierbei muss laut Mitteilung jedoch beachtet werden, dass der Juli 2017 den Höchststand bei den geforderten Preisen für Einfamilienhäuser seit Messbeginn Ende 2010 markiert hatte.

Auch bei den Angebotspreisen für Eigentumswohnungen schliesslich hält der Preisrückgang weiterhin an. Der Index weist hier im Juli ein leichtes Minus von 0,1% aus. Mit Preisen um die 7’000 Fr. für einen Quadratmeter Stockwerkeigentum in der Schweiz entspricht der vergangene Monat den Ergebnissen der letzten sieben Monate, heisst es.

Auch Konkurrenz konstatiert Rückgang

Am (gestrigen) Donnerstag hatte bereits das Immobilienportal Homegate seinen Index zu den Angebotsmieten in der Schweiz publiziert gehabt. Auch dieser Index ging im Vergleich zum Vormonat zurück und zwar um 0,09%, womit er nun bei 113,2 Punkten liegt. Bei Homegate war für den Rückgang beispielsweise die Situation im Kanton Genf als ausschlaggebend bezeichnet worden.