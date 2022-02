Wolodimir Selenski: Ein Komiker im Krieg

Wasyl Holoborodko ist ein ehrlicher, gutmütiger Geschichtslehrer aus Kiew. Hinter seinem Rücken stellen seine Schüler eine Wutrede von ihm gegen Korruption ins Netz. Daraufhin wird er zufällig und eher widerwillig zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit in den Regierungssitz, behält eine offene Türe für sämtliche Anliegen seiner Bürger und lässt sich weder von Oligarchen noch vom Internationalen Währungsfonds in die Knie zwingen.

Verkörpert wird Holoborodko in der TV-Serie «Diener des Volkes» von Wolodimir Selenski. Kaum im Amt, kämpft er in dieser unerschrocken gegen Korruption, scheitert, landet im Gefängnis, bevor es ihm in der letzten Folge gelingt, die Ukraine zu einen.

Die richtigen Worte in der Krise

Längst hat die Realität die Fiktion überholt: Selenski steht heute vor einer ungleich grösseren Herausforderung. Drei Jahre nach dem Wechsel des 44-Jährigen in die Politik und seiner Wahl zum Präsidenten herrscht offener Krieg in der Ukraine. Im Grossraum Kiew kämpfen russische und ukrainische Truppen gegeneinander.