Womit Anleger 2017 bisher richtig Kasse gemacht haben

Je kleiner, je besser. Wer diesem Motto an der Börse gefolgt ist, hat 2017 bislang am meisten Performance erzielt. Der Swiss Performance Index ist im Jahresvergleich 19,3% avanciert. Der Swiss Market Index der zwanzig Blue Chips hat inkl. Dividende 17,4% gewonnen.

Der Star unter den Grossen an der Schweizer Börse waren in diesem Jahr Lonza. Die Aktien des Pharmazulieferers haben 59,5% an Wert zugelegt. Das Unternehmen profitiert von der guten Stimmung unter den Arzneimittelherstellern. Vor allem diejenigen, die biologische Medikamente herstellen, investieren derzeit kräftig in Forschung & Entwicklung und gewinnen mit zugelassenen Wirkstoffen stetig an Umsatz.