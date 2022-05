World Economic Forum 2022

Es sind ungewohnte Bilder. Statt wie üblich im Winter treffen sich die Reichen und Mächtigen in diesem Jahr im Frühsommer in Davos. Im Mittelpunkt des fünftägigen Treffen steht der Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird sich per Video an das Forum richten. Erwartet werden zudem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz.

Davos und die Frage der Relevanz

Am Sonntag beginnt das World Economic Forum. Die Meinungen über dessen Wichtigkeit gehen auseinander. Lesen Sie hier mehr»

Ukraine steht im Zentrum des diesjährigen Wef