Eine Schande für die USA

Die Präsidentschaft von Donald Trump ist um einen traurigen Höhepunkt reicher. Am Donnerstag sprach Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des US-Senats erstmals öffentlich über ihren Vorwurf an Brett Kavanaugh. Sie beschuldigt den Kandidaten für das Oberste Gericht der versuchten Vergewaltigung. Wie erwartet, wurde Ford zum Spielball der Parteipolitik und die Anhörung zur Farce.

Der Auftritt von Ford hatte nie die Wahrheitsfindung zum Ziel. Dafür hatte die Republikanische Partei gesorgt. Sie hatte eine Untersuchung durch das FBI abgelehnt und auch auf das Vorladen von Zeugen verzichtet. Der Grund ist offensichtlich. Die Republikaner stellen die Politik über die Wahrheit. Und sie haben es eilig.

Die Republikanische Partei will das Oberste Gericht mit Kavanaugh noch vor den Zwischenwahlen am 6. November besetzen, obwohl das Vertrauen in Kavanaugh erschüttert wurde – unterdessen sind gar noch zwei weitere Frauen mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen. Denn wenn die Republikaner die Mehrheit im Senat verlieren, können die Demokraten seine Wahl blockieren.

Die Republikaner werfen den Demokraten hingegen vor, auf Zeit zu spielen und die Veröffentlichung bis zur letzten Minute hinausgezögert zu haben. Dieses Zeitspiel wollen die Republikaner nicht belohnen.

Mit brüchiger Stimme eröffnete die Psychologieprofessorin, dass es nicht ihr Wunsch sei, vor dem Ausschuss auszusagen. Sie sei verängstigt. Eine politische Agende habe sie nicht. Ursprünglich wollte sie ihre Geschichte nicht veröffentlicht haben. Sie sehe es aber als ihre Bürgerpflicht, zu erzählen, was passiert sei. Detailliert und überzeugend schilderte sie, was im Sommer 1982 vorgefallen war.

Sie erklärte, wie sie mit den Folgen des Vorfalls zu kämpfen hatte und sie ab 2012 in Therapiesitzungen verarbeitete. Sie erläuterte zudem, wie sie die Informationen bereits im Juli ihrer Kongressabgeordneten sowie anonym an die «Washington Post» weiterleitete, als sie erfuhr, dass Kavanaugh als Kandidat für das Oberste Gericht gehandelt wurde, und wie sie sich danach gezwungen sah, es öffentlich zu machen, weil Journalisten sie zu Hause und auf der Arbeit abfingen.

In Zeitfenstern von fünf Minuten durften Republikaner und Demokraten Ford abwechselnd befragen. Die Republikaner hatten diese Aufgabe an Rachel Mitchell delegiert, eine Staatsanwältin aus Arizona. Ihr Kreuzverhör konnte die Glaubwürdigkeit von Ford aber nicht schmälern. Kaum Fragen stellten hingegen die Demokraten. Sie lobten Ford für ihren Mut und kritisierten die Republikaner für das überhastete Vorgehen.

In seiner emotionalen Rede bestritt Kavanaugh die Vorwürfe vehement und kategorisch. Er beschuldigte die Demokratische Partei der Verschwörung und sah sich selbst als Opfer. Auch auf die Fragen der demokratischen Senatoren reagierte er teils ungehalten. Damit disqualifiziert er sich für die Aufgabe, für die er nominiert wurde. Denn die Mitglieder des Obersten Gerichts stehen über der Parteipolitik und müssen neutral über wegweisende Sachfragen entscheiden.

Ginge es den Republikanern um das langfristig Wohl der USA und die Integrität des Obersten Gerichts, hätten sie einen anderen Kandidaten nominiert. Denn es ist unvorstellbar, dass es keine anderen konservativen Richter gibt, die fachlich und menschlich dem Profil eines Obersten Richters entsprechen. Nichtsdestotrotz soll Kavanaugh heute vom Ausschuss und nächste Woche vom Senat bestätigt werden.

Mit ihrem Vorgehen demontieren die Republikaner die letzte überparteiliche Institution der USA. Die Politisierung des Gerichts ist zwar nicht neu, doch es gab auch andere Zeiten. Vor dreissig Jahren wurde letztmals ein Kandidat ohne Gegenstimmen bestätigt. Der erzkonservative Antonin Scalia gewann die Wahl 98 zu 0. Das wäre heute unvorstellbar.