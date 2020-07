Krisen bewältigen als Standortvorteil

Der Bankensektor hat sich in der Coronakrise als stabilisierende Kraft bewährt, der seine Funktion als Transmissionsriemen der Volkswirtschaft zu jeder Zeit effizient und wirksam wahrnehmen konnte. Diese Stabilität und die effiziente lösungsorientierte Zusammenarbeit innerhalb der Branche müssen wir bewahren, um auch die kommenden Krisen meistern zu können.

Zum Autor Oliver Buschan ist Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Bankiervereinigung und Leiter des Bereichs Retail Banking & Capital Markets.

Es hat sich aber auch gezeigt, dass das «System Schweiz» insgesamt äusserst effektiv ist. Gute Vernetzung von Politik und Wirtschaft, kurze Entscheidungswege sowie hohe Reaktionsfähigkeit aller Akteure waren und bleiben essenzielle Erfolgsfaktoren. Die Bankbranche spielt hierbei wegen ihrer Katalysatorfunktion eine sehr wichtige Rolle.

Die Schuldenbremse und eine massvolle Regulierung über die vergangenen Jahre haben das «System Schweiz» in die verhältnismässig komfortable Lage gebracht, die Coronakrise gut zu bewältigen. Die stabilitätsorientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik hat sich bewährt und ist auch für die Zukunft ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Der Bund muss die richtigen Lehren ziehen …

Hingegen ist mittlerweile ziemlich klar, dass der Bund die Lehren aus den Pandemievorbereitungsübungen in der Vergangenheit nicht genügend gezogen hat. Diese mangelnde Vorbereitung auf den Extremfall hat sich als sehr kostspielig erwiesen. Hierzu sollte die Politik die richtigen Antworten haben, denn in einer globalisierten Welt werden Pandemien zum Alltag gehören. Der Bund und die Wirtschaft müssen in Zukunft besser auf solche und andere Schocks vorbereitet sein.

Was wir ebenfalls benötigen, ist eine generationengerechte und faire Wiederherstellung des fiskalischen Handlungsspielraums und der unternehmerischen Selbstverantwortung. Corona ist kein Jahrhundertereignis, und die nächste Krise kommt sicher und sehr wahrscheinlich bald. Umso mehr darf die Coronakrise nicht auf dem Rücken der jungen Generation ausgetragen werden, indem zum Beispiel einfach die Schuldenbremse ausgehebelt wird. Zudem darf es auch nicht sein, dass diejenigen, für die die Krisenresistenz zu jeder guten Lebens- und Geschäftsplanung gehört, nun gerade dafür zur Kasse gebeten werden. «Spare in der Zeit, dann hast du in der Not»: Dieser Rat ist nicht altbacken, sondern brandaktuell, und seine Befolgung muss gefördert und belohnt werden.

… und die Banken ihr Geschäftsmodell neu ausrichten

Der Bankensektor hat seine Funktionsfähigkeit und Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt. Mit ihrer Kapitalkraft und Kundennähe werden die Banken zusammen mit ihren Kunden auch weiterhin dafür sorgen, dass Kapital in Bereiche investiert wird, die die grössten Erfolgschancen haben. Zusammen werden sie die Schweizer Volkswirtschaft damit erfolgreich aus der Krise führen.

Allerdings haben Corona und andere globale Entwicklungen vor Augen geführt, dass auch die Banken ihr Geschäftsmodell noch stärker auf eine weniger voraussehbare Welt ausrichten müssen. Nur so können sie ihre Stabilität und Kapitalkraft auch in Zukunft zum Wohle der Wirtschaft und ihrer Akteure zur Verfügung stellen. Dies heisst zum Beispiel, dass eine Klaviatur von Kundenschnittstellen existiert, von physisch bis zur App, damit die Kundschaft jederzeit selber entscheiden kann, in welcher Form sie mit ihrer Bank in Kontakt treten will, ob lokal oder von irgendwo her. Dies bedeutet auch, dass die Banken ihre Prozesse noch stärker auf Ortsungebundenheit ausrichten, was zusätzliche Digitalisierung in der Wertschöpfungskette sowie Flexibilisierung des Arbeitsorts zur Folge haben wird. Ein solcher Digitalisierungsschub eröffnet auch zusätzliches Potenzial zur Kooperation innerhalb der Bankbranche, um beispielsweise die Schnittstellen zwischen den Banken zu harmonisieren oder auch um der Cyberkriminalität wirksamer zu begegnen.

Standortfaktor Resilienz

Insgesamt kann die Finanzbranche als Ganzes mit dem Bund und der Schweizerischen Nationalbank zusammen die Voraussetzungen schaffen, dass die Schweiz auch weiterhin rasch und gezielt auf Krisen reagieren kann und langfristig wirtschaftlich erfolgreich ist. Die Coronakrise hat auch noch stärker gezeigt, dass die Schweiz weltweit als einer der sichersten und stabilsten Orte für die Aufbewahrung und die Abwicklung von Vermögenswerten ist, ob physisch oder virtuell. Hier besteht eine grosse strategische Chance für das gesamte Schweizer Finanz-Ökosystem, die wir aktiv mit einem breit gefächerten Massnahmenplan angehen müssen. Dies umfasst zum Beispiel zukunftsfähige Regulierung, ein umfassendes Dispositiv zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, einen liquiden Kapitalmarkt, permanente Innovationsförderung (Stichwort Crypto Finance), offene Schnittstellen, hervorragende Ausbildung und vieles mehr. Der Gestaltungsspielraum ist enorm.

Stabilität, Pragmatismus, Offenheit und die Fähigkeit zu lernen sind dabei unsere Trümpfe. Die Schweiz ist und bleibt ein Erfolgsmodell, und die Finanzbranche ist ein wichtiger Teil davon.