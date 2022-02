Xlife kooperiert mit Shenzhen Investment Holding Capital

(AWP) Die erst seit wenigen Tagen am neuen Sparks-Segment der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft Xlife Sciences (XLS 51.95 -0.10%) hat mit der chinesischen Shenzhen Investment Holding Capital (SIHCC) eine Partnerschaft geschlossen. Dadurch sollen die XLife-Projektgesellschaften Zugang zum chinesischen Markt erhalten, wie einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch zu entnehmen ist.

Zudem werde Xlife durch die Partnerschaft Zugang zu den Forschungseinrichtungen von SIHCC in der Shenzhen Hong Kong Science and Technology Innovation Zone erhalten. Gleichzeitig werde SIHCC durch die Zusammenarbeit von dem bestehenden Netzwerk in der Region Deutschland, Schweiz und Österreich von Xlife profitieren, heisst es weiter. Gemeinsames Ziel der Partner sei die Entwicklung bestehender Projekte in den jeweiligen Märkten sowie der Aufbau einer Struktur für gemeinsame Investitionen in frühe und fortgeschrittene Projekte im Gesundheitssektor.