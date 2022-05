Xlife Sciences steigert sich kräftig

Der Inkubator für Life-Science-Projekte Xlife Sciences hat erstmals seit seinem Wechsel von der Münchner Börse ans strenger regulierte Sparks-Segment der SIX einen Jahresbericht vorgelegt. Die Veröffentlichung, die zuvor einige Tage verschoben worden war, kam kurz vor Mitternacht am Freitag. Der Kurs ist im Verlauf des Tages fast 7% auf weniger als 40 Fr. gefallen. Das Resultat selbst lässt sich sehen. Es resultiert ein Gewinn von 53 Mio. Fr. oder 11.30 Fr. pro Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt damit 3,5, ein selten tiefer Wert. Beim Gewinn handelt es sich aber um Aufwertungsgewinne, wozu der Umsatz von lediglich 0,8 Mio. Fr. in Kontrast steht. Xlife hält 23 Projektgesellschaften und will am 9. Mai einen Valuation Report vorlegen, der erstmals detailliert Aufschluss über die einzelnen Beteiligungen geben soll. FuW rät, ihn abzuwarten, um ein genaueres Bild zu erhalten. Das Unternehmen gibt sich für das laufende Jahr kein finanzielles Ziel und auch sonst keine in Zahlen ausgedrückte Prognose. Noch Mitte Januar hatte CEO Oliver Baumann gegenüber FuW angegeben, es könnten zwei Exits stattfinden. Am Ende könnte ein Gewinn in der Nähe der zuvor angepeilten 60 Mio. Fr. zustande kommen. Nun heisst es, man wolle den Fokus auf Partnerschaften und cashwirksame Exits legen. Die schwammige Vorgabe mag für Anleger nicht sehr hilfreich sein, letztlich wird Xlife aber ohnehin mit den nächsten Halbjahres- und Jahresberichten mit harten Zahlen Überzeugungsarbeit leisten müssen.