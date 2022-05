Xlife Sciences veröffentlicht Portfoliobewertung

Erstmals legt Xlife Sciences Daten zum Wert der einzelnen Projektgesellschaften offen. Das Consultingunternehmen Cylad hat die Schätzungen anhand der in der Biotech-Branche üblichen Methode mit Erfolgswahrscheinlichkeiten und Diskontierungssätzen vorgenommen. Herausgekommen ist eine Bandbreite von 574 bis 702 Mio. Fr. für den kumulierten Unternehmenswert. Die mittlere Zahl liegt dreimal höher als der aktuelle Börsenwert von 211 Mio. Fr. Xlife hat für 2021 einen Gewinn von 53 Mio. Fr. ausgewiesen, wobei es sich um Aufwertungsgewinne handelt. Auf dieser Basis weist sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 4 auf. Gemäss diesem Wert sowie dem heutigen Valuation Report sind Xlife also ein Schnäppchen. Die zurückhaltende Bewertung an der Börse mag verschiedene Gründe haben. Xlife sind neu und müssen sich erst beweisen. Werden die nächsten Exits wirklich so viel Geld lösen, wie der Valuation Report – und die mit den Bilanzen und den Erfolgsrechnungen ausgewiesenen Bewertungsgewinne – es nahelegt? Für die Xlife-Aktien nicht hilfreich ist das aktuelle Börsenumfeld, das Unternehmen abstraft, die in riskanten Feldern operieren und deren Gewinn weit in der Zukunft liegt. Cylad attestiert mehr als einem Drittel des Portfolios höchstens 10% Erfolgsaussichten, fast 40% des Portfolios höchstens 20% Erfolgswahrscheinlichkeit. Anleger sollten sich also des hohen Risikos bewusst sein. Immerhin ist dieses Risiko dank des breiten Portfolios von 23 Projektgesellschaften gestreut.

