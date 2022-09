Ein sicherer Weg, beim Porsche-IPO dabei zu sein

Inflation, Krieg, Pandemie, Abschwung – allen Widrigkeiten zum Trotz nimmt Porsche AG Kurs auf die Börse. Die Erstnotiz ist für Ende September, Anfang Oktober angepeilt. Mit einer Bewertung zwischen 60 und 85 Mrd. € dürfte das IPO (Initial Public Offering) das grösste in Europa in der vergangenen Dekade werden. Schweizer Anleger zeigen schon Interesse, bestätigen heimische Broker. Es dürfte aber schwer werden, Porsche-Papiere zum Börsengang ins Depot gebucht zu bekommen. Mit einer Beteiligung an der Porsche-Holding gibt es Alternativen.

Für Porsche ist der geplante Schritt eine Rückkehr an die Börse. Nach einer spektakulären Übernahmeschlacht ging Porsche AG vor einer Dekade komplett in Volkswagen auf. «Der integrierte Automobilkonzern ist endlich geschaffen, und wir können die riesigen Vorteile aus dem Gesamtkonzern nutzen», erklärte seinerzeit Uwe Hück, mächtiger Betriebsratschef des Porsche-Konzerns. Ursprünglich war der Plan, dass die kleinere Porsche den grösseren Volkswagen-Konzern schluckt – was für den damaligen Porsche-CEO Wendelin Wiedeking spektakulär nach hinten losging. Jetzt folgt die Rolle rückwärts, zurück an den Kapitalmarkt.

«Meilenstein, um Autonomie zu vergrössern»

Nun heisst es: «Der geplante Börsengang ist ein Meilenstein, um die Autonomie von Porsche noch weiter zu vergrössern», so Oliver Blume, der seit Anfang Monat an der Spitze von Volkswagen steht und bereits seit sieben Jahren Porsche führt. Porsche überzeuge mit einem starken Geschäftsmodell. Die reinen Wachstumszahlen der vergangenen Dekade geben ihm recht (vgl. Grafik). Blume will CEO von Porsche und von Volkswagen bleiben. Ein Plan, der nicht bei allen Investoren auf Wohlwollen stösst.