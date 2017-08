Fed-Chefin Yellen plädiert für strenge Finanzregulierung

Ein Highlight am Symposium der Notenbanker im amerikanischen Ferienort Jackson Hole war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen. Um 8 Uhr Ortszeit trat sie am Freitag vors Publikum. Doch wer sich Hinweise auf ihre weiteren geldpolitischen Pläne erhofft hatte, wurde enttäuscht: Yellen äusserte sich nicht zur aktuellen Geldpolitik.

Stattdessen nutzte sie den Anlass, um an die Finanzkrise zu erinnern. «Die USA und das globale Finanzsystem standen vor zehn Jahren an einem gefährlichen Punkt», sagte die Fed-Chefin in ihrer Rede mit dem Titel «Finanzstabilität eine Dekade nach dem Ausbruch der Krise». «Die Erinnerungen an diese Erfahrungen verblassen bereits», warnte sie. Dank der regulatorischen Reformen, die seither umgesetzt worden seien, sei das Finanzsystem heute deutlich robuster und besser gewappnet, um einen Schock abzufedern.

«Yellens brennendes Plädoyer für die Finanzregulierung dürfte im Weissen Haus nicht gut ankommen», meint Paul Ashworth, Chefökonom bei Capital Economics. Die republikanische Regierung unter Präsident Donald Trump hat wiederholt klargemacht, dass sie die Auflagen für Banken lockern will. Yellens Chancen, im Februar für eine zweite Amtszeit als Fed-Vorsitzende nominiert zu werden, seien damit deutlich gesunken, meint Ashworth. Dafür steigen die Aussichten auf das Amt für Gary Cohn, derzeit Wirtschaftsberater von Trump. Der frühere Investmentbanker von Goldman Sachs (GS 222.47 -0.23%) wurde von Trump bereits als möglicher Nachfolger ins Rennen gebracht.