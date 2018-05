Yoox Net-a-Porter steigert Umsatz

(AWP)Der italienische Onlinehändler Yoox Net-a-Porter, an dem Richemont (CFR 97.36 -0.41%) inzwischen einen Anteil von 95% hält, weist für das erste Quartal 2018 einen Anstieg der Nettoerträge um 0,5% auf 518 Mio. € aus. Zu konstanten Wechselkursen, also in Lokalwährungen, betrug das Plus jedoch 7,9%, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Anzahl der Bestellungen erhöhten sich im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 2,4 Mio. von 2,2 Mio. Dabei sank der durchschnittliche Bestellwert auf 314 € gegenüber 343 € vor Jahresfrist. Die Zahl ihrer aktiven Kunden gibt Yoox Net-a-Porter mit 3,2 Mio. (VJ 3,0 Mio.) an.

Firmengründer und Chef Federico Marchetti zeigt sich in der Mitteilung erfreut über das Erreichte. Dabei habe sich vor allem auch das Geschäft mit Uhren, welches 2016 auf den Portalen von YNAP eingeführt wurde, sehr gut entwickelt. Neu habe im April auf dem Portal Net-A-Porter teuren Schmuck und Luxusuhren ins Angebot aufgenommen.