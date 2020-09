Yoshihide Suga: Die Naschkatze mit dem eisernen Willen

«Ich werde Abenomics fortsetzen und ­verbessern», verspricht Yoshihide Suga, der am 14. September für den Vorsitz der ­Liberaldemokratischen Partei (LDP) kandidiert. Den neuen Parteichef will die Regierungskoalition zwei Tage später zum Premier wählen. Wegen einer chronischen Krankheit gibt Shinzo Abe beide Ämter vorzeitig ab. Für Suga als Nachfolger wollen 70% der Parteivertreter stimmen. Als Chefkabinettssekretär, eine Art Regierungssprecher im Ministerrang, ist Suga bereits seit fast acht Jahren die faktische Nummer zwei. In dieser Zeit hat er wichtige Elemente der Abenomics-Wirtschaftspolitik mitgestaltet. Auf sein Konto sollen Visa für ausländische Arbeitskräfte, die Öffnung Japans für mehr Touristen aus Asien, die Zulassung von «integrierten Resorts» mit Spielkasinos und die grössere Wettbewerbsfähigkeit der Agrarwirtschaft dank Handelsverträgen gehen. Auch ein dauerhaft schwacher Yen zählt zu seinen Anliegen.

