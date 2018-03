Ypsomed betreibt schon eine Digitalfabrik

Die nächste Mobilfunkgeneration 5G mag diese Woche in der Schweiz einen Rückschlag erlitten haben. Doch längst bereiten sich Schweizer Unternehmen darauf vor, die Technologie für die Digitalisierung ihrer Produktion zu nutzen. Anfang der Woche hat der Ständerat mit 22 zu 21 Stimmen abgelehnt, die Strahlenschutzwerte für Mobilfunkantennen zu lockern. Damit könnte es für die Mobilfunkanbieter schwerer werden, dass ultraschnelle 5G-Netz einzuführen. Dabei wollte der Telecomkonzern Swisscom den Start von 5G um zwei Jahre auf Ende 2018 vorziehen.

Gleichwohl ist der Marktführer längst dabei, die Technologie für die neueste Digitalisierungswelle in der Wirtschaft zu testen, die oft auch als vierte industrielle Revolution bezeichnet wird. Das Ziel ist die vollautomatisierte Fabrik. Bereits seit Frühjahr 2017 arbeitet Swisscom dafür mit dem Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed als erstem Industriepartner zusammen. Diese Woche luden beide Unternehmen Journalisten und IT-Fachleute an den Standort Solothurn, um das 5G-Testnetz in der Produktion von Injektionspens zu demonstrieren.