Ypsomed mit Reorganisation der Geschäftsbereiche

(AWP) Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed (YPSN 159.40 +0.50%) will sich bis im Herbst dieses Jahres neu aufstellen. Die Bereiche Marketing und Produktentwicklung werden bis September in den operativen Bereichen Ypsomed Delivery Systems (YDS) und Ypsomed Diabetes Care (YDC) zusammengeführt. Damit tragen YDS und YDC neu selbst die Ergebnisverantwortung vom Konzept bis zum Verkauf.

Ziel dieser Reorganisation sei eine fokussierte Ausrichtung an die sich wandelnden Kundenbedürfnisse, teilte Ypsomed am Mittwoch mit. Dadurch würden Markt- und Kundenanforderungen schneller vorausgesehen und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Produkte verkürzt. Ausserdem sorgten die vereinfachten Strukturen für eine bessere Effektivität und Effizienz, heisst es.

Personelle Veränderungen

Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung übernimmt Hans Ulrich Lehmann ab September neu die Verantwortung für den Produktbereich Autoinjektoren im Geschäftsbereich YDS. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Weiterentwicklung der Autoinjektoren-Familie und die Sicherstellung herausragender Dienstleistungen für die Pharmakunden. Lehmann ist seit 2011 CTO bei Ypsomed und Mitglied der Geschäftsleitung.

Weiter hat Ypsomed Sébastien Delarive per Juni 2022 zum neuen Senior Vice President Diabetes Care ernannt. Er stösst vom Pharmaunternehmen Sanofi zu Ypsomed, wo er zuletzt als Head of Europe den Bereich General Medicine verantwortete. Delarive folgt auf Eberhard Bauer, der nach zehn Jahren bei Ypsomed in den Ruhestand geht.