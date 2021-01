Ypsomed schliesst Rechtsfall ab

Früher als erwartet hat sich Ypsomed mit Insulet auf eine Entschädigung geeinigt. Vor gut zwei Jahren hatte das Burgdorfer Medizintechnikunternehmen gegen den ehemaligen US-Partner ein Schiedsverfahren eingeleitet, nachdem sich die beiden Unternehmen nicht hatten einigen können. Ypsomed forderte eine Entschädigung von rund 50 Mio. Fr. und verbuchte sie in der Bilanz. Nun erhält sie nicht ganz so viel, weshalb eine Wertberichtigung von rund 9 Mio. Fr. nötig wird. Anderseits verzichtet Insulet auf eine Gegenforderung. Den nun fälligen Restbetrag schüttet Ypsomed wie versprochen zum Teil an die Aktionäre aus. Damit erhöht sich die Dividende für 2020/21 (Abschluss Ende März) um 1 Fr. auf schätzungsweise 1.50 Fr. Die Rendite auf dem aktuellen Börsenkurs bleibt mit 1% bescheiden. Die Einigung ist positiv zu werten, weil die Causa Insulet vom Tisch ist. Ypsomed hatte eine Insulet-Insulinpumpe während acht Jahren in Europa vertrieben. Mit der Kündigung des Vertrags per Mitte 2018 büsste die Medtech-Gesellschaft ein Drittel des Umsatzes und über die Hälfte des Betriebsgewinns ein. Die Delle sollte in ein, zwei Jahren mit eigenen Produkten ausgebügelt sein.