Ypsomed treibt Umbau voran

(AWP) Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed (YPSN 128.4 -7.09%) hat im Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) wie erwartet weniger umgesetzt, aber deutlich mehr verdient. Dies war aber primär die Folge eines Einmaleffekts.

Die Zahlen sind entsprechend kaum mit jenen aus dem Vorjahr vergleichbar. Der Grund dafür ist die im vergangenen Sommer beendete Partnerschaft mit dem US-Insulinpumpenhersteller Insulet. Bis im Juni 2018 hatte Ypsomed das Produkt «Omnipod» für Insulet in Europa verkauft, nun setzt der Konzern auf die selbst entwickelte «Ypsopump».

in Mio. Fr., per 31. März 2016/17 2017/18 2018/19 Umsatz 389,6 466,1 453,8 – Veränderung in % +15,6 +19,6 -2,7 Betriebsgewinn (Ebit) 55,3 61,1 73,3 1) – Veränderung in % +24,5 +10,5 +20,0 – in % des Umsatzes 14,2 13,1 16,2 Gewinn 46,2 52,1 60,1 1) – Veränderung in % +29,1 +12,8 +15,4 – in % des Umsatzes 11,8 11,2 13,2 operativer Cashflow 75,1 53,3 59,9 Sachinvestitionen 38,2 54,8 106,4 Bilanz Bilanzsumme 421,8 500,2 587,7 Eigenkapital 301,8 341,5 378,8 – in % der Bilanzsumme 71,5 68,3 64,5

1) inkl. erwartete Kompensationszahlung von 49,8 Mio. Fr. durch Insulet