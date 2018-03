Ypsomed warnt vor Gewinneinbruch

Das Management des Medizinaltechnikers Ypsomed bereitet Anleger auf schwächere Resultate vor. Als Grund für die erneute Senkung der Prognose führt CEO Simon Michel die Unsicherheiten im Marktaufbau für die eigene Insulinpumpe Ypsopump an sowie Verzögerungen im Geschäft mit Injektionspens, bei dem Pharma- und Biotech-Kunden beliefert werden.

«Wir haben verschiedene Kunden, die auf Patentstreitlösungen oder auf Marktzulassungen warten», sagte Michel während eines Mediengesprächs in Zürich. «Die Pen-Lancierungen sind schwierig abzuschätzen. Deswegen werden wir im Mai eine Bandbreite als Guidance angeben.» In zwei Jahren, im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende März), könne der operative Gewinn auf Stufe Ebit sogar geringer ausfallen als im laufenden. Bislang war das Management von stets höheren operativen Gewinnen in jedem der nächsten drei Geschäftsjahre ausgegangen.

Der Betriebsgewinn Ebit soll weiterhin auf rund 75 Mio. Fr. im Geschäftsjahr 2018/19 steigen, wobei allein 50 Mio. Fr. als Entschädigungszahlung des Vertragspartners Insulet kommen. Gemäss dem früheren Ausblick hätte im Geschäftsjahr 2019/20 der Ebit wieder gegen 60 Mio. Fr sinken und dann 2020/21 in Richtung 100 Mio. Fr. steigen sollen. In dem neuen Ausblick dürfte der Ebit 2019/20 aber eher in Richtung 40 Mio. Fr. und damit unter das derzeitige Niveau sinken. Zur gestiegenen Prognoseunsicherheit trägt bei, dass Ypsomed derzeit verstärkt Geld für die Eroberung neuer Märkte ausgeben will.

Für dieses Geschäftsjahr, das Ende März endet, ist Michel allerdings weiterhin optimistisch: «Die Resultate treffen oder übertreffen sogar unsere Erwartungen, und im nächsten Jahr sind wir voll auf Kurs», sagte er. Im November hatte das Management den Ausblick für 2017/18 angehoben; es erwartet 460 Mio. Fr. Umsatz und 60 Mio. operativen Gewinn (Ebit). Allerdings hatte Michel, Sohn des Gründers und als Familienmitglied Mehrheitsaktionär, zuvor den Ausblick für die nächsten beiden Geschäftsjahre erheblich gesenkt, nachdem für Anleger und Analysten unerwartet bekannt geworden war, dass der Distributionsvertrag mit dem US-Hersteller Insulet für dessen Insulinpumpe Omnipod im Juni 2018 ausläuft.

Bislang rechnete das Ypsomed-Management aber damit, dass die daraus folgenden Umsatz- und Gewinneinbussen durch das Geschäft mit den Injektionslösungen teilweise kompensiert werden können. Eigentlich wollte Ypsomed die Delle beim Umsatz durch den wegfallenden Insulet-Vertrag in drei Jahren ausgebügelt haben. Allerdings könnte die Delle geringer ausfallen als noch im November erwartet. Im ersten Semester des jetzigen Geschäftsjahres trug der Omnipod immerhin 37% zum Konzernumsatz bei und rund 80% zum Umsatzwachstum.

