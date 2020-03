Teva nutzt Ypsomed-Gerät

(AWP) Die Medizinaltechnikgruppe Ypsomed (YPSN 126 1.94%) meldet einen Erfolg von der Produktefront: Der Generikahersteller Teva hat sein Migräne-Medikament AJOVY in einer neuen Verabreichungsform auf den Markt gebracht. Es ist nun im von Ypsomed hergestellten vorgefüllten Autoinjektor «YpsoMate 2.25» erhältlich.

Teva habe die Einführung von AJOVY in einem Autoinjektorgerät für den deutschen Markt bereits früher für den März 2020 angekündigt, teilte Ypsomed am Dienstag mit. Das Unternehmen stelle den Autoinjektor auf einer vollautomatischen Produktionslinie am Standort Solothurn in der Schweiz her.