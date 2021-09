Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt

(Reuters) Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit Mitte März 2020 gesunken. Vergangene Woche stellten 340’000 Bürger einen Antrag auf staatliche Stütze – 14’000 weniger als in den sieben Tagen zuvor, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 345’000 gerechnet. Trotz des Rückgangs sind die Folgen der Corona-Rezession noch nicht überwunden. Die Zahl der Hilfsanträge liegt noch über dem Niveau, das vor der Krise üblich war. Zum Vergleich: In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200’000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt.

Die Zahl der Beschäftigten liegt noch um rund 5,7 Mio. unter ihrem Höchststand von Februar 2020. Von Reuters befragte Experten erwarten für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht für August ein Stellenplus von 750’000. Die US-Notenbank Fed macht wesentliche Fortschritte in Richtung ihres Vollbeschäftigungsziels zur Voraussetzung für ein Herunterfahren ihrer Krisenhilfen. Damit ist laut Experten voraussichtlich um die Jahreswende herum zu rechnen.