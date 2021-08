Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigt leicht

(Reuters/AWP) Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist leicht gestiegen. Vergangene Woche stellten 353’000 Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze – 4000 mehr als in den sieben Tagen zuvor, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 350’000 gerechnet.

Bis zur Normalisierung des Arbeitsmarktes nach der Corona-Rezession bleibt noch ein langer Weg. Zwar gab es seit dem Rekordwert von 6,149 Mio. Anfang April 2020 während der ersten Corona-Welle einen starken Rückgang der Erstanträge. Allerdings bleiben sie über der Spanne von 200’000 bis 250’000, bei der Ökonomen von gesunden Arbeitsmarktbedingungen sprechen.

Der Mangel an Kinderbetreuungsplätzen und die Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus werden für den Arbeitskräftemangel mitverantwortlich gemacht, über den derzeit viele Unternehmen klagen. Ende Juni gab es einen Rekord von 10,1 Mio. offenen Stellen. Die Zahl der Beschäftigten liegt noch um rund 5,7 Mio. unter ihrem Höchststand von Februar 2020.

BIP wächst schneller

Das US-Wirtschaftswachstum hat sich im Frühjahr etwas beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal annualisiert um 6,6% zum Vorquartal, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Wachstum von 6,5% ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Revision auf 6,7 Prozent gerechnet.

Das Wachstum hat sich im Vergleich zum ersten Quartal nur leicht beschleunigt. In diesem Zeitraum war die Wirtschaft um revidiert 6,3% gewachsen.

Da amerikanische Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet werden, sind sie nicht direkt mit europäischen Daten vergleichbar. In Europa wird keine Annualisierung vorgenommen.