Zahl der Schweizer Banken weiter rückläufig

(AWP) Die Zahl der Schweizer Banken schrumpft weiter: Gemäss der Bankenstatistik der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 5080 -1.55%)) waren es 2017 noch 253 Institute nach 261 im Jahr zuvor. Vor gut zwanzig Jahren reichten noch über 400 Banken der SNB ihre Jahresrechnung ein.

Von den 253 verbliebenen Banken erzielte im vergangenen Jahr die überwiegende Mehrheit einen Gewinn. Lediglich 24 Banken schrieben einen Verlust, wie die SNB am Donnerstag in ihrem jährlichen Bericht «Die Banken in der Schweiz» festhält.

Die Gewinne und Verluste aller Banken summierten sich auf 9,8 Mrd. Fr. Das ist knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr, als unter dem Strich 7,9 Mrd. resultierten. Dies liegt gemäss Mitteilung der SNB vor allem daran, dass die defizitären Banken im letzten Jahr weniger Verlust schrieben.

Hatten im Vorjahr 35 Institute einen aggregierten Verlust von 3,3 Mrd. Fr. geschrieben, schrieben 2017 die 24 Banken mit roten Zahlen einen addierten Fehlbetrag von nur 0,5 Mrd.

Der wichtigste Ertragspfeiler der Banken, das Zinsgeschäft, war erneut leicht rückläufig. Die Zinsaufwände nahmen leicht stärker zu als die Zinserträge, hält die SNB fest. Gleichzeitig stiegen die Hypothekarforderungen mit plus 2,7% erneut stark. Ihr Anteil an der gesamten Bilanzsumme der Banken betrug damit knapp 30%.

Auch die Anzahl Personen, die bei den Banken arbeiten, war rückläufig. Die Zahl der Beschäftigten (gemessen in Vollzeitäquivalenten) sank um 8,6% auf 110’413 zurück. Das liegt laut SNB vor allem an den Grossbanken, die Dienstleistungsaufgaben samt Personal in konzerninterne Gesellschaften ausgelagert hätten.

Da diese Dienstleistungsgesellschaften nicht über eine Bankenlizenz verfügten, fliesse ihr Personalbestand auch nicht in die Bankenstatistik ein.