Zahllast ist nicht gleich Traglast

Nach geltendem Recht steigen in der Regel die Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers in der zweiten Säule der Altersvorsorge mit zunehmendem Alter der Versicherten. Dabei wird häufig vermutet, dass dies die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer für die Unternehmen verteuere und dadurch das Risiko der Entlassung für ältere Erwerbspersonen erhöhe. Aus diesem Grund hat der Verein Workfair 50 im Sommer dieses Jahres ein Volksbegehren lanciert, für unabhängig vom Alter gleichbleibende Pensionskassenbeiträge für alle Versicherten. Die dazugehörige Volksinitiative «Berufliche Vorsorge – Arbeit statt Armut» ist im Juli im Bundesblatt erschienen.

Zum Autor George Sheldon ist Professor für Arbeitsmarkt und Industrieökonomie an der Universität Basel.

Auf den ersten Blick mag das Begehren des Vereins Workfair 50 durchaus nachvollziehbar und überzeugend wirken. Doch der Schein trügt.

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die mit zunehmenden Alter steigenden Pensionskassenbeiträge eine Folge der Altersstaffelung der sogenannten Altersgutschriften sind. Dabei handelt es sich um das Sparkapital, das ab dem 25. Lebensjahr zur Bildung des individuellen Rentenkapitals jährlich eingezahlt wird. Aus diesem Kapitalstock speist sich die spätere Altersrente des Versicherten in der zweiten Säule.

Nun schreibt das 1985 in Kraft getretene Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), auf das sich die zweite Säule stützt, vor, dass die Altersgutschrift alle zehn Jahre zu steigen hat. Dadurch ist die Bildung des Rentenkapitals nicht geradlinig, sondern beschleunigt sich mit zunehmendem Alter. So schlägt das im späteren Alter erzielte Einkommen im Rentenkapital stärker zu Buche. Das ist vom Gesetzgeber so gewollt und wurde damit begründet, dass man im späteren Alter eher imstande sei, grössere Summen auf die hohe Kante zu legen. Ferner wurde damals geltend gemacht, dass auf diese Weise das Alterskapital weniger lang einer allfälligen Inflation bzw. Geldentwertung ausgesetzt sei.

Altersstaffelung und Altersgutschriften

Dass die Altersstaffelung der Altersgutschriften auch zu altersgestaffelten Prämien führt, ist darauf zurückzuführen, dass gemäss dem BVG das beschäftigende Unternehmen mindestens die Hälfte der Altersgutschriften zu finanzieren hat. Das BVG enthält allerdings lediglich Mindestvorgaben, die in der Praxis durch überobligatorische Leistungen des Arbeitgebers übertroffen werden können. In diesem Fall müssten die Altersgutschriften in der Praxis nicht notwendigerweise mit zunehmendem Alter der Versicherten steigen. Empirische Untersuchungen, die im Rahmen einer an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel vor kurzem abgeschlossenen Dissertation durchgeführt wurden, zeigen indes, dass die Gutschriften für einen durchschnittlichen Versicherten zwar etwas über dem Minimum liegen, doch noch immer vorwiegend an den gesetzlichen Altersschwellen von 35, 45 und 55 Jahren steigen. Von daher ist davon auszugehen, dass die BVG-Prämien auch in der Praxis überwiegend altersgestaffelt sind. Das bedeutet aber nicht, dass auch die Kostenbelastung der Unternehmen entsprechend steigt.

Zahllast ist nicht gleich Traglast. Die Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihren Anteil an den Altersgutschriften den Arbeitnehmern aufzubürden, indem sie die Löhne weniger stark mit dem Alter steigen lassen, als dies ohne die Altersstaffelung der Fall wäre. Durch ihre niedrigeren Löhne tragen die Arbeitnehmer die Last der Versicherungsprämie in diesem Fall bis zu einem gewissen Grad selbst.

Inwiefern das Überwälzen in der Praxis gelingt, hängt grundsätzlich davon ab, wie stark die Marktteilnehmer auf eine bestimmte Marktbeziehung angewiesen sind. Wenn ein Anbieter die Preise seiner Waren infolge steigender Kosten erhöht, können die Konsumenten zu an-deren Produkten greifen, um einem Überwälzungsversuch auszuweichen. Dies gelingt aber nur, wenn für das betreffende Produkt adäquate Substitute existieren. Ist der Konsument jedoch auf ein bestimmtes Produkt angewiesen, muss er die Preiserhöhungen zähneknirschend hinnehmen und die Kosten selbst tragen.

In Bezug auf den Arbeitsmarkt hat eine Firma mehrere Möglichkeiten, der Zahlung von Abgaben aus dem Weg zu gehen. Sie kann unter anderem ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, oder sie kann durch Rationalisierung und Automatisierung Arbeitskräfte einsparen, um so die Abgabenlast für sich zu senken.

Bei den Arbeitnehmern hingegen sind die Möglichkeiten der Abgabenvermeidung aufgrund ihrer engen Anbindung an den heimischen Arbeitsmarkt stark begrenzt. Sie könnten sich zwar aus dem Erwerbsleben zurückziehen, um Versicherungsbeiträge zu vermeiden, doch dann fehlt ihnen das Erwerbseinkommen zum Leben. Sie könnten, wie die Arbeitgeber auch, auf ausländische Arbeitsmärkte ausweichen, indem sie auswandern, doch dann droht der Verlust des Freundes- oder des Kulturkreises. Im Endeffekt erweist sich die Erwerbsbereitschaft der Menschen also als wenig lohnreagibel. Daher ist es für ein Unternehmen in der Regel relativ leicht, seine Lohnnebenkosten, um die es sich bei Sozialversicherungsbeiträgen handelt, den Arbeitnehmern aufzubürden, ohne Auswirkungen auf die Beschäftigung auszulösen.

Bei den Altersgutschriften kommt indes noch ein wichtiger Aspekt hinzu, der erst recht dafür spricht, dass die Arbeitnehmer die Gutschriften, ob mit oder ohne Altersstaffelung, vollumfänglich tragen, und zwar deshalb, weil das aus den Gutschriften erwachsene Rentenkapital komplett dem Versicherten gehört. Es handelt sich bei den Gutschriften doch nicht, wie bei einer Lohnsteuer, um eine Abgabe auf Nimmerwiedersehen, sondern um dem Versicherten gehörendes Sparkapital. Der Prämienzahlung steht eine direkte Gegenleistung in Form einer späteren Rente gegenüber. Zu welchem Teil die Prämie vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer bezahlt wird, ist in diesem Fall lediglich eine Formalie. Deshalb ist kein die Beschäftigung beeinträchtigender Effekt von der Altersstaffelung zu erwarten.

Diese Überlegungen werden in der bereits angesprochenen Dissertation denn auch bestätigt. In einer Auswertung von über 1 Mio. Einzelepisoden von Stellensuche im Zeitraum von 1999 bis 2008 in der Schweiz findet die Studie keine statistisch nachweisbaren negativen Auswirkungen der Altersstaffelung der Altersgutschriften auf die Wiedereingliederungschancen von Stellensuchenden.

Alter immer weniger ein Risikofaktor

Die Arbeitsmarktlage älterer Erwerbspersonen hierzulande ist ohnehin keineswegs so bedenklich, wie die Stossrichtung des vom Verein Workfair 50 lancierten Volksbegehrens suggeriert. Zwar brauchen Arbeitslose im Alter von 50 oder höher länger, um eine neue Stelle zu finden, als jüngere, doch ältere Arbeitnehmer werden derart selten von Arbeitslosigkeit getroffen, dass ihre Arbeitslosenquote trotz der längeren Stellensuchdauer deutlich unter dem allgemeinen Durchschnitt liegt. Das heisst: Arbeitslosigkeit ist unter älteren Erwerbspersonen zwar hartnäckiger, aber eher eine Seltenheit und bei weitem kein weit verbreitetes Problem, das einen kompletten Umbau der Kapitalbildung in der zweiten Säule rechtfertigen würde.

Zudem hat sich die relative Arbeitsmarktlage älterer Arbeitnehmer in den vergangenen dreissig Jahren hierzulande trendmässig verbessert: Sie werden gegenüber dem allgemeinen Durchschnitt noch seltener arbeitslos, suchen weniger lange nach neuen Stellen als früher und weisen als Folge eine fallende Arbeitslosenquote auf. Kurzum: Das Alter einer Erwerbsperson erweist sich im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit immer weniger als ein Risikofaktor in der Schweiz.