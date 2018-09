Der neue Zehnder-CEO kommt von Forbo

(AWP/BA) Die Zehnder-Gruppe hat Matthias Huenerwadel zum neuen Unternehmenschef berufen. Er wird im November in das Unternehmen eintreten und per 1. Januar 2019 die Leitung des Heizungs- und Lüftungsherstellers übernehmen.

Huenerwadel löst damit Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Zehnder (ZEH 42.35 -0.24%) ab, der den CEO-Posten im Februar nach dem Ausscheiden von Dominik Berchtold interimistisch übernommen hatte. Zehnder wolle sich wieder auf sein Amt als Präsident des Verwaltungsrats konzentrieren, hiess es in einer Mitteilung am Montagmorgen.

Huenerwadel sei eine kompetente Führungspersönlichkeit mit Branchenerfahrung, wie das Unternehmen weiter schreibt. Zuvor war er zwölf Jahre Manager bei Forbo (FORN 1582 0.51%), dem Schweizer Hersteller von Bodenbelägen und Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik. Dort leitete er als Mitglied der Konzernleitung von Oktober 2005 bis Dezember 2012 den Geschäftsbereich Movement Systems und von Januar 2013 bis Dezember 2017 den Geschäftsbereich Flooring Systems. Huenerwadel ist diplomierter Betriebsingenieur der ETH in Zürich.

Zudem hat das Unternehmen einen neuen Kandidaten für den Verwaltungsrat nominiert. Der frühere Arbonia-Chef Daniel Frutig soll an der Generalversammlung im März 2019 in das Gremium gewählt werden. Nach seinem Ausscheiden bei Arbonia (ARBN 13.54 0.59%) 2014 leitete er bis 2017 die internationale Medizinaltechnikgruppe Medela und ist Mitglied in den Verwaltungsräten von Starrag (STGN 66.2 0%) und Eugster/Frismag.

Der Investor Veraison, der rund 6% der Stimmen und 10% des Kapitals besitzt, unterstützt gemäss einer Mitteilung den Vorschlag, Daniel Frutig in den Verwaltungsrat zu wählen, ebenso die Ernennung von Matthias Huenerwadel zum CEO.

Vontobel-Analyst Bernd Pomrehn äussert sich ebenfalls positiv: Matthias Huenerwadel habe eine starke Erfolgshistorie bei der Margensteigerung vorzuweisen. Es seien zwar keine grösseren Veränderungen in der Unternehmensstrategie von Zehnder zu erwarten, aber der neue CEO werde Effizienzverbesserungen stärker in den Fokus rücken. Huenerwadel habe bei Forbo durch striktes Kostenmanagement und Effizienzsteigerung die Ebit-Marge deutlich verbessert. Auch Martin Hüsler, Analyst bei der ZKB, sieht in Matthias Huenerwadel einen erfolgreichen Manager, der bei Forbo beide Geschäftsbereiche mit Erfolg führte.

Die Aktien haben auf die Nachrichten am Montagmorgen kaum reagiert. Die beiden neuen Kräfte dürften dem Unternehmen neue Impulse verleihen. Nicht unterschätzen sollten Anleger, dass Frutig VR-Mitglied wird. Er kennt sich in der Immobilienindustrie sowie in den dem Bau nachgelagerten Dienstleistungen hervorragend aus. Es wird der Zehnder Group guttun, wenn Frutig sich als eine Art Sparring-Partner von VR-Präsident Zehnder etablieren kann.

Der aus dem Kanton Bern stammende Frutig schloss 1987 sein Studium als Ingenieur in Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik in Luzern ab. 1994 holte er sich mit dem MBA an der Uni St. Gallen weiteres Rüstzeug und absolvierte 2004/05 das Top Management Executive Program des Insead in Fontainebleau. Seine berufliche Laufbahn begann 1987 bei Sulzer (SUN 119.4 0.59%) Infra, wo er sich – seiner Zeit voraus – auf Energieprojekte und -beratung spezialisierte.

2003 sanierte Frutig als CEO Swisscom (SCMN 443.1 -0.25%) Immobilien. Der Bereich mit rund 2500 Liegenschaften erreichte dank ihm zügig die Gewinnzone. Dass der Berner nicht nur sanieren, sondern auch entwickeln kann, stellte er im nächsten Job unter Beweis: Für den Catering-Riesen Compass Group (CPG 1652 1.29%) baute er den Bereich Facility Management zum zweiten Konzernstandbein auf. Der Bereichsumsatz wuchs von rund 1,3 Mrd. auf 3,5 Mrd. £.

