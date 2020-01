Zehnder über den Umsatzprognosen

Der Umsatz von Zehnder hat sich 2019 mit einem Anstieg auf 644 Mio. € etwas besser als erwartet entwickelt. Im Schnitt wurde mit Einnahmen von 635 bis 640 Mio. € gerechnet. Auch das unterschiedlich ausgeprägte Wachstum der beiden Segmente liegt im Rahmen der Prognosen. Im Heizkörpergeschäft ist wegen der Sättigung des Marktes wenig Dynamik möglich, für das Lüftungssegment (Wohnungslüftungen, Luftreinigungsgeräte und Wärmetauscher) gilt das Gegenteil. Positiv zu vermerken ist, dass das Geschäft in Grossbritannien von den Brexit-Diskussionen wenig in Mitleidenschaft gezogen wurde und sogar leicht expandiert hat. Erfreulich ist zudem das kräftige Wachstum von 15% im noch kleineren Segment Nordamerika & China. Der vollständige Jahresbericht wird am 26. Februar publiziert. Die seit Mitte 2019 anhaltende Stärke des Frankens zum Euro dürfte auf dem Gewinn je Aktie in Franken 2019 lasten und die Gewinnaussichten für 2020 etwas verschlechtern.

