Zeichen der Vernunft in Bitcoin?

Bitcoin ist ein metaphysisches Produkt. Dahinter steht empirisch so gut wie nichts, intrinsisch gar nichts, und was bleibt, ist Glaube.

Es ist der Glaube, dass es immer genügend andere gibt, die glauben, dass Notenbankgeld irgendwann wertlos werde. Der Glaube daran, dass man vielleicht eines Tages vor einem derartigen Scherbenhaufen stehe, dass nur von keiner Behörde zugreifbares Vermögen ein Leben in Freiheit und Wohlstand gewährleiste. Pech nur, wenn in der Not der Zugriff wegen eines lange anhaltenden Stromausfalls gar nicht möglich sein sollte.