Zeit für einen selektiven Schuldenerlass

Die Covid-19-Krise bürdet vielen privaten und öffentlichen Kreditnehmern nicht zu bewältigende Schulden auf. Derzeit befinden wir uns noch in der «vorkeynesianischen» Phase eines Angebotsschocks samt dadurch bedingtem Nachfrageschock einer voraussichtlich globalen Depression. Doch sobald das Virus weitgehend besiegt ist, werden die privaten Haushalte anfangen, vorsorglich ihre Ersparnisse aufzustocken, und die Unternehmen werden sich mit ihren Investitionen zurückhalten, was einen weiteren Rückgang der Gesamtnachfrage befeuern wird – die keynesianische Phase. Defizitfinanzierte, soweit möglich monetisierte fiskalische Konjunkturmassnahmen dürften das einzige Instrument sein, mit dem sich die Produktionslücke schliessen lässt.

Zum Autor Willem H. Buiter ist ehemaliger Chefökonom der Citigroup und gegenwärtig Gastprofessor an der Columbia University.

Als Emittent der marktbeherrschenden weltweiten Reservewährung unterliegen die USA, was die Fähigkeit ihrer Regierung zur Kreditaufnahme und zur Monetisierung ihrer Staatsverschuldung angeht, geringeren Beschränkungen als andere Länder. Ihre bisherige wirtschaftspolitische Reaktion – der Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (Cares) Act – stellt 2,3 Bio. $ für Sozialhilfe, Subventionen, Kredite, Wertpapierkäufe und sonstige Bürgschaften bereit. Laut dem Congressional Budget Office wird das Gesetz das Bundesdefizit während des kommenden Jahrzehnts um «nur» rund 1,7 Bio. $ erhöhen. Diese Differenz spiegelt die 454 Mrd. $, die zur Finanzierung von Bürgschaften für vom Federal Reserve eingerichtete Fazilitäten für Notfallkredite bereitgestellt werden, wobei die Annahme ist, dass diese Bürgschaften nie tatsächlich in Anspruch genommen werden.

Wenn dem nur so wäre. Ein weiteres Haushaltsgesetz im Umfang von 3 Bio. $, das das von den Demokraten kontrollierte US- Repräsentantenhaus kürzlich verabschiedet hat, wird vermutlich in irgendeiner Form vom Senat übernommen werden; weitere Konjunkturpakete könnten folgen. Den Parlamentariern wird zunehmend bewusst, dass selbst in den USA viele Einzelstaaten und Kommunen nicht über die Mittel verfügen, um die Krise ohne Darlehen und Kreditbürgschaften oder direkte Transferleistungen der Bundesregierung zu überstehen.

Italiens Verbleib in der Eurozone fraglich

Was für die USA gilt, gilt überall: Staatliche Programme zur Stützung der Wirtschaftsaktivität werden zu einem explosionsartigen Anstieg der Staatsverschuldung und der vom öffentlichen Sektor gehaltenen privaten Schuldtitel führen. In der Eurozone bahnt sich – bedingt durch die jüngste kontroverse Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts und die mangelnde Bereitschaft der acht Mitgliedstaaten der Neuen Hanse, eine Gemeinschaftshaftung für staatliche Schulden einzugehen – eine existenzielle Krise an. Der neue Pandemic-Crisis-Support-Mechanismus der EU im Volumen von 240 Mrd. € ist ein Tropfen auf den heissen Stein und beläuft sich auf blosse 2% des BIP der Eurozone. Ohne zusätzliche Unterstützung durch die EU könnte Italien bald vor der unangenehmen Entscheidung stehen, aus dem Euro herauszufallen oder in der Eurozone zu verbleiben, ohne dabei die benötigten fiskalischen Impulse setzen zu dürfen.

Zwar sieht ein neuer deutsch-französischer Vorschlag einen EU-Wiederaufbaufonds im Umfang von 500 Mrd. € (3,6% des BIP der EU) vor, der durch Kreditaufnahme der EU (deren Jahreshaushalt etwas mehr 1% des BIP des Blocks übersteigt) am Kapitalmarkt finanziert werden soll. Unklar ist allerdings, wie viel davon tatsächlich zusätzliche Mittel sind und über wie viele Jahre diese Ausgaben gestreckt werden sollen. Würde dieses Geld, wie von Paris und Berlin gewünscht, den in Haushaltsschwierigkeiten steckenden Mitgliedstaaten in Form von Zuschüssen zur Verfügung gestellt, liefe das auf eine Schuldenvergemeinschaftung hinaus, was die Möglichkeit eines Vetos der Neuen Hanse aufwirft. Sollte die EU-Kommission jedoch zu Marktbedingungen Kredite an diese Mitgliedstaaten vergeben, könnte sich Italien auf einer Überholspur hinaus aus der Eurozone befinden.

Zum Glück gibt es womöglich noch eine andere Alternative. In den meisten hoch entwickelten Volkswirtschaften wird sich ein grosser Teil der zusätzlichen privaten Schulden, die während der Krise auflaufen, letztlich vermutlich im Eigentum der öffentlichen Hand wiederfinden, und zwar u. a. bei den Notenbanken, und das meiste davon wird nie zurückgezahlt werden. Um ihre Unabhängigkeit und ihre politische Legitimität zu schützen, sollten die Notenbanken nicht als fiskalischer Prinzipal handeln. Und doch ist es im Falle von KMU schlicht offensichtlich, dass Covid-19-bedingte Schulden erlassen werden müssen. Das nationale Finanzministerium wird die Notenbank für alle ihr entstandenen Verluste entschädigen müssen.

Schulden in Eigenkapital wandeln

Was börsengehandelte Unternehmen angeht, sollten die von öffentlichen Gläubigern gehaltenen Schulden in Eigenkapital umgewandelt werden, und zwar in Form nicht stimmberechtigter Vorzugsaktien, was den Eindruck minimieren würde, dass die Pandemie eine neue Ära zentraler Planwirtschaft eingeläutet habe. Auch hier wird das nationale Finanzministerium die Notenbank für alle ihr entstehenden Verluste entschädigen müssen. Allen neu ausgegebenen öffentlichen Schuldverschreibungen sollte eine Option zur Umwandlung in Eigenkapital beigefügt sein. Die resultierenden Eigenkapitalinstrumente könnten Ansprüche auf einen Teil des Primärüberschusses der Regierung repräsentieren, oder ihre Verzinsung könnte an das BIP-Wachstum gekoppelt sein.

Die ärmeren Länder allerdings werden diese Möglichkeit nicht haben. Laut der Brookings Institution sind die Schwellen- und Entwicklungsländer bereits mit etwa 11 Bio. $ im Ausland verschuldet und stehen in diesem Jahr vor Kosten von 3,9 Bio. $ für den Schuldendienst. Im April haben die Weltbank und der Internationale Währungsfonds vielen dieser Länder geringfügige Schuldenerleichterungen angeboten, und die G-20 hat einem befristeten Zahlungsmoratorium für öffentliche Kredite zugestimmt, was den Weg für Hunderte von privaten Gläubigern bereitete, das Gleiche zu tun.

Ärmsten Ländern die Schulden streichen

Doch diese Formen der Unterstützung reichen nicht aus, und sie kommen zu spät. Tatsache ist, dass die meisten dieser Kredite nie hätten vergeben werden dürfen. Der angemessene Weg, Ressourcen in einkommensschwache Länder zu transferieren, sind Zuschüsse. Der Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg umfasste ausschliesslich Zuschüsse; heute könnten die Argumente für «Coronazuschüsse» an einkommensschwache Länder kaum stärker sein.

Im Rahmen der Initiative des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank für schwer verschuldete Länder (HIPC-Initiative) von 1996 erhielten 36 Staaten einen vollständigen oder teilweisen Schuldenerlass. Es ist Zeit, diese Idee wieder aufzugreifen, angefangen mit einer umfassenden Runde von Schuldenerlassen für die weltärmsten Länder. Dies sollte vom IWF, von der Weltbank, anderen multilateralen Gläubigern, nationalen Regierungen, offiziellen Stellen wie staatseigenen Unternehmen sowie privaten Gläubigern gehaltene Darlehen umfassen.

Schulden sind ein gefährliches Instrument. Die Welt nutzt sie schon viel zu lange, um heiklen, aber unvermeidlichen Entscheidungen auszuweichen. Inmitten einer beispiellosen globalen Krise muss sich hier etwas bewegen.

