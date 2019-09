Zentraleuropa trotzt Industrieabschwung

Die zentraleuropäischen EU-Staaten sitzen in vielerlei Hinsicht im gleichen Boot wie die Schweiz. Sie sind wirtschaftlich eng mit Deutschland und der Eurozone verbunden und stemmen sich erfolgreich gegen den von dort ausgehenden Abschwung. Sie betreiben eine eigenständige Geld- und Währungspolitik und haben dabei immer das Verhältnis zum Euro im Auge. Anders als in der Schweiz liegen die Zinsen in Polen, Tschechien und Ungarn allerdings deutlich über null. Das macht sie für Anleger hierzulande durchaus interessant.

Im zweiten Quartal sind die Wachstumsraten in den drei Ländern erneut kräftig ausgefallen. Das polnische Bruttoinlandprodukt (BIP) wuchs inflationsbereinigt 4,5% gegenüber dem Vorjahr. In Ungarn erhöhte es sich um 4,9%. In der Tschechischen Republik legte es 2,7% zu. Die Expansion setzt sich fort und schlägt die Konjunktur im Euroraum, wo die Wirtschaft im Vergleichszeitraum 1,1% gewachsen ist, um Längen.