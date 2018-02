Zertifikate sind im Aufwind

Anlagevermögen Die dem dauernden Gebrauch dienenden Vermögenswerte eines Unternehmens wie Grundstücke, Maschinen, Mobiliar, Werkzeuge, aber auch gewisse immaterielle Werte (Patente, Verfahren, Lizenzen) und dauernde Beteiligungen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Anleihe Fremdmittelaufnahme am Kapitalmarkt . Anleihen können fix oder variabel verzinst werden. Die als Wertpapier ausgestalteten und somit handelbaren Bruchteile einer Anleihe werden Obligationen oder Bonds genannt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Aufschwung Wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung, Hochkonjunktur. Gegenteil: Rezession . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Barriere Kursschwelle in strukturierten Produkten oder Barrier-Optionen . Wenn der Basiswert während der Laufzeit ein bestimmtes Kursniveau erreicht, über- oder unterschreitet, ändert sich im strukturierten Produkt das Auszahlungsprofil , in der Barrier-Option entsteht oder verfällt das Optionsrecht . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Basiswert Wert (Wertpapier , Währung, Index, Basket respektive Korb , Rohstoff usw.), der einer Option , einem Futures , einem Warrant (Optionsschein) oder einem strukturierten Produkt zugrunde liegt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bond Englische Bezeichnung sowohl für eine Anleihe wie auch für ihre handelbaren Bruchteile, also die Obligationen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Boom Wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung, Hochkonjunktur. Gegenteil: Rezession . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Call 1. Option , die den Käufer berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen bestimmten Basiswert in einer bestimmten Menge zu einem im Voraus festgelegten Ausübungspreis bis zu (amerikanisch ) oder an (europäisch ) einem bestimmten Termin zu erwerben (Long Call ). Auf der Gegenseite steht der Verkäufer der Option (Short Call ). 2. Berechtigt den Emittenten zur Kündigung von Obligationen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Fonds Ein mit öffentlicher Werbung von Investoren zum Zweck gemeinschaftlicher Kapitalanlage aufgebrachtes Vermögen, das von der Fondsleitung in der Regel nach dem Grundsatz der Diversifikation auf Rechnung der Investoren verwaltet wird. Anlagefonds werden direkt bei der Bank und vermehrt auch über Internet-Plattformen gekauft und im Gegensatz zu ETF in der Regel nicht börslich gehandelt. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Kapitalschutzprodukte Strukturierte Produkte , deren Rückzahlung dem Investor bis zu einem bestimmten Prozentsatz (Floor ) garantiert wird. Zusätzlich partizipiert er an der Entwicklung eines bestimmten Basiswerts. Die Produkte setzen sich in der Regel aus einem Kapital-/Geldmarktteil (Zero Bond ) und einem Warrant-Teil zusammen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Kurs Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren , Devisen , Münzen oder Waren. Der Kurs schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Nominalwert 1. Der auf Obligationen angegebene Forderungsbetrag. Der Kurswert ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, weshalb der Marktwert auf (pari ), über oder unter dem Nominalwert liegen kann. 2. Betrag des Basiswerts, auf den sich ein Futures definitionsgemäss bezieht. Ausstehende Nominalbeträge liefern wichtige Informationen über die Struktur des Derivatmarktes. Der Kapitaleinsatz für den Futures ist bedeutend geringer, als er für den Kauf des Basiswerts wäre (Hebelwirkung ). 3. Nennwert . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Option Das Recht – nicht aber die Pflicht –, innerhalb einer bestimmten Zeit (Laufzeit ) eine feste Menge eines bestimmten Basiswerts zu einem im Voraus fixierten Ausübungspreis zu kaufen (Call ) oder zu verkaufen (Put ). Für dieses Recht zahlt der Optionär dem Verkäufer der Option eine Optionsprämie . Optionen können individuell zwischen den Parteien (OTC-Option ), in einem Warrant verbrieft oder an Terminbörsen gehandelt werden. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

SNB 1907 gegründete Notenbank der Schweiz. Ihr Auftrag gemäss Nationalbankgesetz NBG ist, eine dem Gesamtinteresse des Landes dienliche Geldpolitik zu betreiben und insbesondere die Preisstabilität zu bewahren. Ausserdem hat sie zur Stabilität des Finanzsystems beizutragen. Die SNB versorgt den Geldmarkt und damit das Finanzsystem über Repogeschäfte mit Liquidität, gewährleistet die Bargeldversorgung, verwaltet die Währungsreserven , vertritt die Schweiz zusammen mit dem Bund im IWF sowie in der Weltbank und fungiert als Hausbank der Eidgenossenschaft. Die SNB ist als spezialgesetzliche AG organisiert und an der SIX kotiert. Die Kantone halten die Mehrheit der Aktien , die Rechte der wenigen Privataktionäre werden auch vom NBG stark beschnitten, das z. B. die Höhe der Dividende limitiert. Organe der SNB sind der elfköpfige Bankrat als eine Art VR , das für die Geldpolitik verantwortliche ausführende dreiköpfige Direktorium als Geschäftsleitung , die GV und die Revisionsstelle . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

SVSP Verein von Banken, die in der Schweiz strukturierte Produkte anbieten. Gegründet im April 2006 in Zürich von ABN Amro, Credit Suisse, UBS, Bank Vontobel und der Zürcher Kantonalbank, später schlossen sich weitere Banken an. Der SVSP macht strukturierte Produkte bekannter, tritt gegenüber Behörden und Medien als Ansprechpartner auf, erlässt Empfehlungen und Verhaltensregeln, definiert Branchenstandards und erstellt Studien und Statistiken zum rasch wachsenden Derivatmarkt. Er gibt in Zusammenarbeit mit der Börse Scoach , Derivative Partners und «Finanz und Wirtschaft» die Swiss Derivative Map heraus. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Strukturierte Produkte Finanzprodukte, die aus derivativen und nichtderivativen Komponenten – beispielsweise Call- und Put-Optionen sowie Aktien , Obligationen und Rohstoffen – zusammengesetzt werden und der Realisierung einer spezifischen Investitionsstrategie dienen. Die Struktur respektive das Auszahlungsprofil wird beispielsweise durch Prämien aus verkauften Optionen, einbehaltene Dividenden , Kapitalmarktzinsen und internationale Zinsdifferenzen finanziert. Aus rechtlicher Sicht sind strukturierte Produkte Schuldverschreibungen des Emittenten , es existiert kein separates, geschütztes Fondsvermögen . Anleger sollten deshalb das Rating des Emittenten beachten. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Vermögensverwaltung Geschäftsbereich, in dem die Banken die gesamten Vermögenswerte von privaten und institutionellen Kunden aktiv selbst betreuen. Dazu gehört auch das Angebot von Anlagefonds . Gegenteil: Anlageberatung . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Zero Bond Weist eine Verzinsung von 0% auf. Anstelle der Verzinsung wird die Anleihe in der Regel mit einem Diskont begeben. Die Rückzahlung erfolgt zu 100%. Gehört zu den Diskontpapieren . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Zertifikat Strukturiertes Produkt . Teilweise wird der Begriff nicht als Synonym für strukturierte Produkte, sondern nur für Tracker-Zertifikate verwendet. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff