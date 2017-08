Zinkpreis boomt

(Reuters) In der Hoffnung auf eine anhaltend starke Nachfrage aus China decken sich Anleger mit Zink ein. Der Preis des zur Stahl-Herstellung benötigten Metalls stieg am Mittwoch um 2,3% auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 3029 $ je Tonne. Andere Industriemetalle waren ebenfalls gefragt. So verteuerte sich Kupfer um 1,3% auf 6461 $.

«Zu Jahresbeginn waren wir skeptisch, ob die angekündigten chinesischen Infrastrukturprojekte so umgesetzt werden wie geplant», sagte Analyst Daniel Hynes von der ANZ Bank. «Inzwischen wachsen die Immobilien-Investitionen aber schneller als gedacht.» Vor diesem Hintergrund verteuerte sich Stahl seit Jahresbeginn um knapp 60%. Bei Eisenerz summiert sich das Plus auf etwa 20%.

Im Windschatten der Rally am Rohstoffmarkt legten auch die Papiere der Bergwerksbetreiber zu. In London gewannen die Akiten von Anglo American, Antofagasta (ANTO 948.5 3.21%), BHP Billiton (BLT 1366 1.83%), Fresnillo, Glencore (GLEN 345.2 4.12%) und Rio Tinto (RIO 3459 2.58%) bis zu 2,6%.