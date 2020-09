Zinsen in der Schweiz gibt es nur für hohes Risiko

Es gibt sie auch in der Schweiz: riskantere Obligationen, die Anlegern eine positive Verzinsung bieten – und sogar eine hohe. Gerade in Zeiten, in denen weltweit Anleihen mit einem Volumen von rund 16 Bio. $ eine negative Rendite ausweisen, locken Schuldner mit schlechter Bonität. Doch ist auch Vorsicht geboten, wie kürzlich der Flughafendienstleister Swissport bewies. Die Gesellschaft stand mit drei Euroanleihen (insgesamt 690 Mio. €) kurz vor der Pleite. Nur mit einem Tausch von Schulden in Unternehmensanteile kam Rettung durch Private-Equity-Gesellschaften.

Auf dem Markt für heimische Hochzinsanleihen ist am Dienstag ein neues Papier hinzugekommen: Der Winterthurer Maschinenbauer Burckhardt Compression emittierte eine Anleihe mit einem Volumen von 100 Mio. Fr. Sie läuft bis 2024 und wird von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) mit der Bonitätsnote BB+ eingestuft. Anleger, die zugegriffen haben, bekommen bis zur Rückzahlung eine Rendite von 1,5% pro Jahr. Im Vergleich zu ähnlichen Bundesobligationen ist das ein Aufschlag von 2,3 Prozentpunkten.